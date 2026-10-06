Za nová uskupení v Berouně kandidují v obecních volbách známé tváře

O hlasy voličů v Berouně se v letošních komunálních volbách budou ucházet kromě zavedených stran a hnutí i nová uskupení. Poprvé kandiduje hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, dosavadní uskupení Lepší Beroun se představí pod novou značkou PULS. Na jejich kandidátkách jsou nové tváře i lidé, kteří v komunální politice působí už mnoho let. Voliči v Berouně budou v pátek a v sobotu vybírat z osmi kandidátních listin, před čtyřmi lety jich bylo deset, vyplývá z volebního serveru www.volby.cz.
Dosavadní starostka Soňa Chalupová s většinou členů místní ODS přešla k Našemu Česku. Chalupová je lídryní kandidátky, na dalších místech jsou David Minařík a Viktor Burkert, jimž při minulých volbách patřily stejné pozice na kandidátce ODS. Občanští demokraté sestavili kandidátku složenou z mladých lidí, kterou vede dvacetiletý student Matěj Suchopár.
Lídryní uskupení PULS je ekonomka Hana Kašparová, která byla dříve pátá na kandidátce Berounu sobě. Část kandidátů včetně někdejšího lídra Luboše Záloma minule kandidovala za Lepší Beroun.
Nezávislé Berouňáky vede manažer Antonín Marx, který byl před čtyřmi lety 12. Někdejší lídr a místostarosta Dušan Tomčo letos už nekandiduje. Naopak místostarosta Michal Mišina je nadále lídrem ANO, dvojkou na téže kandidátce je stejně jako před čtyřmi lety Irena Mastná. Lídra nezměnilo ani uskupení Společně pro Beroun, které i letos vede Petr Horák.
Beroun sobě vede Barbora Skálová, která byla před čtyřmi lety na kandidátce třetí. Někdejší lídr Martin Veselý je desátý a bývalá dvojka Adam Voldán je letos čtvrtý na kandidátce Společně pro Beroun. Lidi pro Beroun s podporou SPD vede stejně jako před čtyřmi lety Zuzana Machová.