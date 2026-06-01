Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:32aktualizováno  16:32
Sledovat Metro na Googlu
Příčinou pádu rogala, při kterém v Nymburce v říjnu 2023 zemřeli dva lidé, byla nezvládnutá pilotáž. Vyšetřovatelé nezjistili technickou závadu, vliv na nehodu podle nich neměly ani povětrnostní podmínky, devatenáctiletý pilot neměl dostatek zkušeností.
Fotogalerie3

Policie, záchranáři a hasiči zasahovali u místa pádu rogala v Nymburku. (21. 10. 2023) | foto: Policie ČR

Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Nehoda se stala 21. října 2023, dvoumístné rogalo se při zážitkovém letu zřítilo poblíž nymburské plavební komory a po pádu začalo hořet. Nehodu nepřežili 19letý pilot a 61letý pasažér.

„Příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž MZK (motorového závěsného kluzáku) v levotočivé zatáčce, ve které MZK z neobjasněných důvodů přešel do levé strmé spirály, kterou nebyl schopen pilot s ohledem na nedostatečnou výšku vybrat,“ uvádí zpráva.

Pilot měl podle zjištění komise v pilotní praxi malé zkušenosti. Kvalifikaci pro řízení rogala získal v květnu 2023, nalétáno měl přes 70 hodin. Podle vyšetřovatelů nebyl po necelé pětiměsíční praxi v létání vhodným kandidátem pro provádění zážitkových letů s dalším člověkem na palubě.

„Během provádění levotočivé zatáčky nedokázal zabránit vzniku kritické situace, kdy MZK přešel z levotočivé zatáčky do strmé spirály, při které byly překročeny provozní limity,“ uvádí zpráva. Nárazu do země nemohl s ohledem na aktuální výšku nad terénem zabránit a zřejmě ve snaze vybrat rogalo ze strmé spirály, neaktivoval balistický padákový záchranný systém, uvádí dokument.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Situace na interně Nemocnice Znojmo je klidná, ředitel plánuje další projekty

ilustrační snímek

Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit, všichni lékaři své výpovědi stáhli. ČTK to dnes řekli pověřený ředitel nemocnice Petr...

1. června 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Turistická stezka podél Svatojánských proudů je kvůli nestabilitě skály uzavřena

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k...

Jednu z legendárních turistických tras v České republice museli uzavřít, kvůli padající skále. Část cesty již zasypalo kamení. Stezka vede podél Vltavy u Svatojánských proudů, podél osady Ztracenky...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

InterSucho: Česko zažilo druhý vrchol letošního sucha, nyní pomalu ustupuje

ilustrační snímek

Česko zažilo letos již druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se...

1. června 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik zneškodnil...

1. června 2026  15:22,  aktualizováno  17:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

Do protestu proti pĹ™esunu protidrogovĂ© agendy se zapojili i v OstravÄ› ÄŤi BrnÄ›

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi, se dnes symbolicky připojila k...

1. června 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Zkažené maso, padělky, nezdaněný tabák. Poctivé firmy tratí, černý trh vydělává

1. června 2026  16:59

Rychlá změna v čele OKD. Generální ředitel Sikora byl odvolán, nahradil ho Džanaj

Nový generální ředitel OKD Martin Džanaj. (1. června 2026)

Čtyři roky vydržel v čele společnosti OKD Roman Sikora, poslední šéf firmy z její těžební éry. Předsedou představenstva se stal v dubnu 2022, o rok později přidal i pozici generálního ředitele....

1. června 2026  13:32,  aktualizováno  16:56

Dlouhý a nepraktický název mizí. Z kulturního centra budou Liďáky

Liberecká zoo převzala 120 let starý objekt v roce 2011. Od té doby zde...

Hudební a kulturní centrum Lidové sady přijme označení Liďáky, pod nímž ho zná většina Liberečanů. Oficiální název je pro běžnou komunikaci dlouhý a nepraktický, zdůvodňuje krok Zoologická zahrada...

1. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začíná Prague Open Air. Přiveze legendární Kosheen, celtic punk i české hudební hvězdy

Zahajovací večer karlovarského festivalu zakončil koncert kapely Kosheen (28....

Festivalová sezona pod širým nebem právě začala. Jednou z tradičních hudebních akcí, která se bude od června až do září konat na několika místech v hlavním městě, je Prague Open Air. Na pódiích se...

1. června 2026  16:45

Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Policie, záchranáři a hasiči zasahovali u místa pádu rogala v Nymburku. (21....

Příčinou pádu rogala, při kterém v Nymburce v říjnu 2023 zemřeli dva lidé, byla nezvládnutá pilotáž. Vyšetřovatelé nezjistili technickou závadu, vliv na nehodu podle nich neměly ani povětrnostní...

1. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.