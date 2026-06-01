Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
Nehoda se stala 21. října 2023, dvoumístné rogalo se při zážitkovém letu zřítilo poblíž nymburské plavební komory a po pádu začalo hořet. Nehodu nepřežili 19letý pilot a 61letý pasažér.
„Příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž MZK (motorového závěsného kluzáku) v levotočivé zatáčce, ve které MZK z neobjasněných důvodů přešel do levé strmé spirály, kterou nebyl schopen pilot s ohledem na nedostatečnou výšku vybrat,“ uvádí zpráva.
Pilot měl podle zjištění komise v pilotní praxi malé zkušenosti. Kvalifikaci pro řízení rogala získal v květnu 2023, nalétáno měl přes 70 hodin. Podle vyšetřovatelů nebyl po necelé pětiměsíční praxi v létání vhodným kandidátem pro provádění zážitkových letů s dalším člověkem na palubě.
„Během provádění levotočivé zatáčky nedokázal zabránit vzniku kritické situace, kdy MZK přešel z levotočivé zatáčky do strmé spirály, při které byly překročeny provozní limity,“ uvádí zpráva. Nárazu do země nemohl s ohledem na aktuální výšku nad terénem zabránit a zřejmě ve snaze vybrat rogalo ze strmé spirály, neaktivoval balistický padákový záchranný systém, uvádí dokument.