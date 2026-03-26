Za pobodání Bělorusa dostal útočník 12 let. Nechtěl ho usmrtit, řekl soud

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Za loňské pobodání muže z Běloruska v Radotíně poslal pražský městský soud obžalovaného čtyřicetiletého Petra Zemánka na 12 let do vězení. Případ původně posuzoval jako pokus o vraždu motivovaný domnělou ukrajinskou národností napadeného, nakonec ale kvalifikaci zmírnil. Rozsudek zatím není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
Městský soud se začal zabývat případem Petra Zemánka (uprostřed), který čelí obžalobě z pokusu o vraždu kvůli domnělé národnosti. (3. prosince 2025) | foto: ČTK

Obžalovaný Petr Zemánek u Městského soudu v Praze (9. prosince 2025)
„Soud na rozdíl od obžaloby nemá za to, že by pan obžalovaný jednal v úmyslu přímém, tedy s přímým záměrem poškozeného usmrtit,“ konstatoval předseda trestního senátu Tome Frankič. Zemánek si sice podle soudce došel pro nůž, použil ho však až v situaci, kdy se bránil muži, na něhož předtím sám zaútočil.

Soudce podotkl, že Zemánek nejprve zaútočil na muže kopy a ranami, nůž vytáhl až během potyčky a muže bodl jen jednou, i když mu nic nebránilo zaútočit znovu. Ze stejných důvodů se podle trestního senátu nepodařilo prokázat ani národnostní motiv, tedy že muže bodl kvůli tomu, že si myslel, že je z Ukrajiny.

Urážel, hajloval, vystrčil zadek, pak mě bodl, líčil cizinec. Agresor se omluvil

Za vraždu s národnostním motivem mohly soudy Zemánkovi uložit trest od 15 do 20 let vězení, za prostou vraždu muži hrozilo deset až 18 let vězení.

Zemánek se do konfliktu se dvěma muži - jedním z Ukrajiny, druhým z Běloruska - dostal loni v březnu před prodejnou potravin v Radotíně. Byl opilý.

Podle státní zástupkyně Simony Krupové zaslechl, jak se mezi sebou baví rusky a domníval se, že jde o ukrajinštinu. Na jednoho z mužů podle Krupové plivl a pak jim začal vulgárně nadávat a posílat je na Ukrajinu.

Muž přiznal pobodání Bělorusa. Měl ho za Ukrajince, tvrdí obžaloba

Hádka gradovala, Zemánek během ní podle obžaloby hajloval. Soud ve čtvrtek uvedl, že tím chtěl zřejmě poškozeného naštvat. Pak Zemánek podle žalobkyně odešel do svého bytu v ubytovně, která byla ve stejném domě jako prodejna, kde si vzal podle rozsudku nůž. Zemánek pak oba muže hledal, našel je na vlakovém nádraží.

Znovu jim začal nadávat, podle obžaloby jim říkal, že v této zemi nemají co dělat, hádal se s nimi a nakonec je i fyzicky napadl. Nejprve se je snažil kopnout a udeřit rukou, poté během potyčky Bělorusa bodl zavíracím nožem do hrudníku. Život muži zachránili lékaři.

Při hádce tří mužů v Modřanech došlo i na útok nožem. Po podezřelém policie pátrá

Zemánek byl kromě pokusu o vraždu s národnostním motivem obžalovaný také z výtržnictví, projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a hanobení národa. Městský soud kromě zmírnění kvalifikace pokusu o vraždu muži navíc přidal odsouzení i za nebezpečné vyhrožování.

Zemánek loni v prosinci před soudem vypověděl, že si celý incident příliš nepamatuje. Šlo podle něj o oboustranně vyhrocenou situaci. Mimo jiné uvedl, že při potyčce na nádraží skončil jednou nebo dvakrát na zemi, a je možné, že zpanikařil a vytáhnul nůž.

Sedmnáctiletá dívka pobodala v metru muže. Strčil do kamarádky, vysvětlovala

Nůž s sebou podle svých slov nosil běžně. Jeho obhájce doplnil, že obžalovaný nesouhlasí s tím, že čin spáchal s rozmyslem a že měl národnostní podtext. Situaci popsal jako běžný opilecký konflikt.

Poškozenému muži musí Zemánek podle nepravomocného rozsudku uhradit téměř 300 tisíc korun, dalších 50 tisíc korun má nahradit ministerstvu spravedlnosti.

9. prosince 2025

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby.

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona. Evakuováno bylo celkem 465, prvotní zprávy hovořily o 200 lidech. Pět lidí prohlédli záchranáři. Na místě zasahovali hasiči ve...

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné....

Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

ilustrační snímek

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit...

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na...

Vesnické hospody padnout nenecháme. Jihočeští starostové usilují o jejich zachování

ilustrační snímek

Hospody dlouho neodmyslitelně patřily k životu na českém venkově, v posledních letech jich však postupně ubývá. Starostové na jihu Čech chtějí tuto tradici zachovat a provoz zařízení se snaží...

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město...

Samsung představuje Galaxy A57 a A37 5G: Profi funkce za dostupnou cenu

26. března 2026  13:30

