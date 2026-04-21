„Pane Antoši, co vy to stavíte v tom Mirakulu? My stavíme další dřevěnou atrakci, jak jinak. Jsme Mirakulum. Ale tentokrát to bude úplně o něčem jiným. A vy hádejte, co to vlastně v Mirakulu stavíme,“ naznačil tajemně ve videu zveřejněném před několika dny na Facebooku majitel a jednatel zábavního parku Jiří Antoš.
A diskutující nechal hádat. Ti ale brzy zjistili, o co se jedná, jelikož o projektu informovala už dříve společnost Roland monolity s.r.o., která se na stavbě podílí.
Ta zveřejnila detaily zakázky na svém webu už v červnu loňského roku.
„V Mirakulu roste dřevěná horská dráha. Něco, co v Česku zatím chybí. Čeká vás kombinace rychlosti, adrenalinu a jedinečné atmosféry, kterou umí jen dřevo,“ prozrazuje v dalším příspěvku zábavní park.
Podle firmy Roland se jedná o velmi netradiční atrakci s tvarově členitou základovou konstrukcí.
Dřevěná dráha v Mirakulu
Dráha má mít půdorys přibližně 135 krát 106 metrů, dosáhne výšky až 28 metrů a její trať se protáhne na zhruba 1 005 metrů.
Vozíky po ní pojedou rychlostí až 77 kilometrů v hodině.
Součástí projektu je také podzemní úsek – trať povede tunelem a využije speciální žlabové konstrukce.
Jak potvrdila pro redakci iDNES.cz Natálie Demelová z Mirákula, výstavba v areálu pokračuje, dokončení je plánované na rok 2027.
Na návrhu se podílí americká společnost Great Coasters International Inc., zatímco výpočty základových konstrukcí zajišťuje německá firma Weiß Beratende Ingenieure GmbH.
Náročnost konstrukce podtrhuje i rozsah prací: stavba zahrnuje přibližně 23 tisíc kubíků výkopů, 3 tisíce kubíků betonu, 7,5 tisíce metrů čtverečních bednění a zhruba 330 tun betonářské výztuže. Celková plocha staveniště dosahuje téměř 13 tisíc metrů čtverečních.
Podle investorů má jít o atrakci, která posune možnosti zábavních parků v Česku a zároveň ukáže technickou náročnost podobných projektů – od prvních výkopů až po finální jízdu ve „stavu beztíže“ na vrcholu dráhy.