Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští sezonu chystá park svou dosud největší investici; chce otevřít více než kilometr dlouhou dřevěnou horskou dráhu. Atrakce vyjde na nižší stovky milionů korun. Podle agentury CzechTourism je milovický park po AquaPalace Praha v Čestlicích v posledních letech druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v kraji. V roce 2024 jej navštívilo zhruba 346.500 lidí.
"Naší ambicí je posunout věkovou hranici návštěvníka, nechceme o něj přijít třeba ve 12, ale udržet si ho, tedy aby k nám chodil jako dítě, později třeba na rande a pak i jako rodič," řekl Antoš ČTK. "Plánujeme pro ně postupně přidávat další věci a dát větší adrenalin i menším dětem," dodal. V plánu je podle něj po horské dráze i nový prvek pro teenagery, pro další rozvoj má park stále rezervu.
Společnost Mirakulum, která se vedle provozu zábavního parku zabývá výrobou dětských hřišť, podle údajů v obchodním rejstříku za rok 2024 utržila z prodeje výrobků a služeb 234 milionů korun, výsledek hospodaření po zdanění činil téměř 29 milionů. Zhruba 30 procent tržeb je podle Antoše v současné době z výroby dětských hřišť. Ve všech střediscích společnost zaměstnává zhruba 100 lidí, v sezoně navíc přes 200 brigádníků.
Horská dráha vzniká v dosud nevyužívané části areálu za tankodromem, hotové jsou základy, letos začalo budování konstrukce. S délkou přes kilometr má být podle Antoše v Česku nejdelší. Dráha, jejíž část povede pod zemí, bude vysoká 28 metrů, pojede rychlostí 77 km za hodinu a jízda potrvá asi minutu a půl. "Dosud jsme vše zvládli bez úvěru, vše, co jsme vydělali, jsme investovali, ale toto už financujeme s pomocí banky," řekl Antoš.
Před 14 lety začínal park s cenou vstupného ve výši 140 korun, dnes dospělý zaplatí 470 korun, děti od 90 do 120 centimetrů 420 korun, novinkou letošní sezony je snížené vstupné ve všedních dnech.
"Ceny navyšujeme postupně, není to bezhlavé a vstupné samozřejmě odpovídá nabídce," řekl Antoš. "Návštěvníci u nás i v největší špičce rychle zaparkují, nečekají dlouho na pokladně nebo ve frontách na občerstvení," zdůraznil.
Pozemky a objekty v bývalém vojenském prostoru na okraji Milovic koupil Antoš v 90. letech se záměrem získat skladovací prostory pro podnikání ve výrobě a restaurování nábytku. Se změnami na trhu přešel k výrobě dětských hřišť a později vybudoval rodinný zábavní park, který dnes nabízí zhruba 12 hektarů atrakcí z přírodních materiálů.
Podle dat CzechTourism dominovaly ve Středočeském kraji v návštěvnosti v roce 2024 zábavní turistické cíle, zavítalo do nich 1,9 milionu návštěvníků. Čestlický aquapark navštívilo 1,1 milionu lidí. Po milovickém parku obsadily za rok 2024 další pozice areál Sedlec v Kutné Hoře, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi a Zámek Loučeň na Nymbursku. Data za loňský rok zatím agentura nezveřejnila.