Žena chtěla zachránit svého psa, málem přišla o život. Pomohl pohotový svědek

Autor: dch
  20:12aktualizováno  20:12
K vážné situaci došlo v neděli v podvečer na polozamrzlém Labi v Nymburce. Na led se tam zaběhl pes, za kterým se vydala jeho majitelka. Led ale nevydržel a žena se propadla do studené vody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Dramatické chvíle měly naštěstí rychlý konec. V blízkosti byl dvaapadesátiletý muž, který neváhal a ženu i psa dokázal vytáhnout na člun. Na místě následně zasahovala jedna posádka záchranářů.

Policisté z Berounska vyšetřují otcovraždu. Rozložené tělo našli díky sousedům

Podchlazenou ženu záchranáři převezli do nemocnice. „Na místě zasahovala jedna skupina záchranářů, ženu jsme po vytažení z vody transportovali k dalšímu vyšetření,“ sdělila redakci iDNES mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. Pes skončil v péči strážníků městské policie.

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

K vážné situaci došlo v neděli v podvečer na polozamrzlém Labi v Nymburce. Na led se tam zaběhl pes, za kterým se vydala jeho majitelka. Led ale nevydržel a žena se propadla do studené vody.

1. února 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

