Z Prahy do Kralup už jen pod ETCS. S novým jízdním řádem přijdou i další novinky

Jednotný evropský zabezpečovač ETCS se zavádí podle Národního implementačního plánu. Dopravci na přípravu měli přibližně pět let. Na začátku tohoto roku bylo 1 208 kilometrů tratí vybaveno ETCS, na konci roku jich bude 1 435. Z toho ve výhradním provozu je zatím 622 kilometrů. O změně informovala SŽ v tiskové zprávě.
Po roce 2030 má být jednotným evropským zabezpečovačem vybaveno téměř 5 200 kilometrů tratí, zejména transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na zbývajících 4 100 kilometrech by měl být zabezpečovací systém nainstalován do roku 2040.
Další novinkou od 14. prosince je ukončení omezení na rekonstruovaném úseku z Karlštejna do Berouna. Otevře se nové nástupiště na nádraží Jihlava město, kde stále pokračují práce na nádražní budově, a zrekonstruovaný most přes Lužnici v Táboře. SŽ na mostu tento týden provedla zatěžkávací zkoušku.
Na modernizovaném nádraží v Brně-Králově Poli bude zprovozněno poslední nástupiště, a to včetně další části podchodu a výtahu. Hotové jsou dokončovací práce na novém nádraží v pražských Bubnech a na navazujícím úseku směrem do zastávky u Výstaviště. Od pondělí 15. prosince bude na bubenském nádraží znovu přístupná návštěvnická terasa. V provozu už je páté nástupiště v Kolíně.
S novým jízdním řádem budou o změnách na tratích strojvedoucí nově informováni v seznamu plánovaných omezení. Bude dostupný i v aplikacích pro strojvedoucí a nahradí dosavadní písemné rozkazy.
1. prosince 2025