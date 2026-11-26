První z případů se odehrál už koncem srpna roku 2022 v Březnici na Příbramsku, další o rok později a třetí dítě podle spisu připravila o život v září 2025 na Berounsku.
Policejní mluvčí Vlasta Suchánková uvedla, že vyšetřovatelé museli detailně zmapovat události sahající několik let do minulosti, prověřit desítky stop, vyslechnout řadu svědků a vyhodnotit rozsáhlé znalecké posudky z oborů soudního lékařství, genetiky, psychiatrie i psychologie.
Podle policie v prvním případě žena v hotelu v Březnici na Příbramsku porodila živého, donošeného chlapce.
„Místo toho, aby novorozenci poskytla základní péči nebo přivolala pomoc, zabalila jej do ručníku a uložila do několika plastových pytlů a povlaku na peřinu. Takto zabalené tělíčko pak zakopala do předem připravené jámy na zahradě hotelu, kde bylo nalezeno až při domovní prohlídce v lednu 2023,“ uvedla mluvčí.
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V létě 2023 se situace opakovala. Žena podle vyšetřovatelů porodila další životaschopné dítě a následně ho zbavila života. „Nicméně tělíčko se dosud nepodařilo nalézt,“ informovala mluvčí.
Při posledním činu v roce 2025 měla žena své těhotenství před okolím pečlivě tajit. „Po porodu chlapce, který se narodil živý, jej zabalila do ručníku, vložila do pytle a uschovala v obývacím pokoji. Tam ho nechala bez jakékoliv pomoci zemřít. Tělíčko dítěte policisté objevili až v listopadu téhož roku v popelnici,“ popisovala dále mluvčí.
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Obviněná žena pak nadále pokračovala před partnery v předstírání těhotenství, břicho si zvětšovala pomocí polštáře.
Partnera se pokusila zapálit v autě, další dítě týrala
Nebyly to jediné závažné skutky, jichž se žena dle kriminalistů dopustila. Prokázali jí také pokus o vraždu partnera, jehož chtěla zapálit v autě. Ten ale naštěstí vůz stihl opustit. Dalšímu druhovi vyhrožovala zabitím.
Kriminalisté ženu viní i z týrání jednoho ze svých dětí. Pětiletého syna tvrdě trestala, kdy mu přelepovala ústa izolační páskou nebo mu do nich opakovaně vpravovala čisticí prostředek na nádobí a téměř denně ho bila. Chlapec byl vystaven dlouhodobému stresu a strádání.
Začátkem listopadu 2026 podal vyšetřovatel návrh na podání obžaloby. Žena je nyní obviněna ze spáchání zvlášť závažných zločinů vraždy, dále ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, ze zločinu týrání svěřené osoby a ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. Soud ji poslal do vazby.
V případě prokázání viny jí před soudem hrozí nejpřísnější možný postih, tedy vězení v délce 15 až 20 let nebo výjimečný trest.