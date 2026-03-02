Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Jana Sobíšková
  17:22aktualizováno  17:22
Která ulice je nepřístupná, protože jsou v ní právě stavaři nebo filmaři, a kde si chodec Prahou může zdarma odskočit na záchod? To vše si lze nově prohlédnout v mapové aplikaci Technické správy komunikací (TSK), která ukazuje aktuálně obsazená veřejná místa v metropoli.

Mapa smluvně sjednaných záborů. (2. března 2026) | foto: Technická správa komunikací hl. m. PrahyReuters

Současně TSK nově umožňuje snáze si takový zábor vyřídit pro sebe, ročně je takových zájemců na osm tisíc, s nimiž uzavřela 4 573 nestavebních smluv, zbytek stavebních.

„Objevujeme Ameriku, přitom jde o službu, která je standardem byznysového světa. Ročně uzavíráme 7 970 smluv o záboru a nová mapová aplikace výrazně zjednodušuje proces pro uživatele,“ představil nově spuštěnou aplikaci Smluvně sjednaných záborů Filip Hájek, generální ředitel TSK.

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Dodal, že TSK nadále provozuje kontaktní centrum pro kohokoliv, kdo by se svou žádostí potřeboval pomoci. Snahou však je, dostat službu do online prostředí, aby si každý mohl vyřizovat své žádosti kdykoliv a odkudkoliv.

Všichni zjistí všechno

TSK rozšířila portfolio svých mapových aplikací o čtvrtou v pořadí. „Na našich stránkách v sekci mapové aplikace postupně přidáváme mapové aplikace, které představují to, co TSK dělá, abychom transparentně říkali, co od nás můžou obyvatelé očekávat,“ předeslal Hájek.

Nově jde o mapovou aplikaci záboru, kde si každý může vyhledat v časovém okně místo, které ho zajímá. „Jsou tam informace o všech stavebních záborech, nestavebních záborech, čili předzahrádkách, či jiných záborech, ať je to parkování nebo cokoliv jiného v celém městě. Lidé tam najdou třeba číslo smlouvy, typ záboru, protistranu, případně cenu za zábor. Přes číslo smlouvy se dá dostat i do registru smluv na konkrétní smlouvu,“ přiblížil.

Proklik má být výhledově automatický. Lidé se tak dozvědí, co ve městě už je zabrané, a aplikace má také kontrolní funkci, kdy je transparentní přehled o tom, co město pronajímá a kdy.

Zájemci si také hned ověří, jestli je jimi požadované místo k mání. „Jsme automaticky schopní potvrdit, že pronájmy, o které jednotliví uživatelé žádají, jsou na pozemcích v naší správě, takže uživatelé nepodávají žádosti naplano. Hned získají také informaci třeba o tom, že je pozemek například v pražské památkové zóně nebo rezervaci,“ podotkl ředitel TSK.

Kolony na severovýchodě Prahy mají řešení. Město již zná projektanty úprav

Současně se pražský chodec dozví, kam si může v případě potřeby zajít zdarma na záchod. „Aplikace ukazuje restaurace, které díky tomu, že od magistrátu dostali slevu za pronájem místa na provoz předzahrádky, umožňují bezplatnou návštěvu toalet komukoliv ze strany veřejnosti,“ popsal Hájek.

Lidé hned po přihlášení také vidí stav svých žádostí. Navíc je možné zadat požadavek na kopírování žádosti, což je podle Hájka benefitem hlavně u restauračních předzahrádek, jejichž zřizovatelé musejí posílat žádosti opakovaně každý rok. Pokud jde o samotnou žádost, zájemce o zábor si v aplikaci jednoduše zaškrtá, odkdy a dokdy si chce konkrétní plochu pronajmout.

V případě předzahrádek v ulicích si majitel může zajistit slevu, když splní pravidla města. Záleží přitom, jak dlouho do večera je zahrádka v provozu, jestli se mobiliář na noc uklízí a zda podnik poskytne bezplatně toaletu veřejnosti, nejen svým hostům. To vše se v žádosti promítne do ceny pronájmu. Uživatel navíc může zakreslit svou předzahrádku online, vše proběhne digitálně.

Jelikož si uživatelé do systému nahrají svá osobní data včetně například IČO, nebudou se už žádné žádosti duplikovat a systému bude přehlednější.

„Na konci se vygeneruje žádost, kterou si lze podle potřeby kdykoliv zeditovat, doplnit a to nejdůležitější – i zkopírovat,“ vysvětlil Hájek.

“Jak si zařídíte“

TSK během posledního roku dokončila digitalizaci svých služeb. Zjednodušila prostředí webových stránek a ke konci minulého roku přidala sekci „Jak si zařídíte“.

Tady jsou uživatelé jednoduše navigováni, dostanou přehlednou informaci o agendě TSK i o jednotlivých krocích vedoucích k vyřízení jejich konkrétní záležitosti.

„Naše agenda je často velmi složitá, je potřeba spoustu vstupů i od různých jiných úřadů, takže se snažíme to přehledně vysvětlit,“ poznamenal Hájek.

Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny

Uživatelé se nyní ke službě přihlašují a svá podání podepisují svou bankovní identitou nebo identifikací občana, kterou podle Hájka dnes disponuje většina obyvatel. Tím se podle jeho slov výrazně zjednodušuje celý proces na obou stranách.

Mapa je dostupná na webových stránkách TSK. Po rozkliknutí se zobrazí mapa pražských ulic, v pravém horním rohu je možné si zvolit oblast zájmu: Předzahrádky s WC zdarma, Zábory a Pozemky a komunikační stavby ve správě TSK. Požadovaná zadání uživatel zaškrtne a mapa informace vyhledá. Je zde také vyhledávač podle konkrétních adres.

