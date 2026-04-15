Situace se odehrála před necelým měsícem v Žufanově ulici v Praze 6. Policisté nyní zveřejnili video ze záchranné akce.
Hlídka tehdy dostala pokyn, aby prověřila zabouchnutý byt, v němž ležel zraněný muž. „Dveře museli urychleně vykopnout a uvnitř nalezli muže sedícího na zemi, který velmi silně krvácel v oblasti hrudníku,“ popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.
„Haló, policie. Dělej, krev,“ volá jeden z policistů. „Haló, slyšíte mě?“ mluví na zraněného. Kolegyně policistovi asistuje a muže se snaží uklidnit. Ten ještě stačí sdělit, že má v těle „budíka“ tedy kardiostimulátor.
Policisté mu rozstřihli oděv a obvazy ze záchranářského batohu hlubokou ránu utěsnili. Vzápětí dorazili záchranáři, načež policisté jim stále asistovali až do převozu pacienta do nemocnice.
Dalším šetřením zjistili, že sedmašedesátiletý muž před zraněním zavrávoral. „Nešťastnou náhodou pak rozbil skleněnou výplň dveří a dlouhý střep ho zasáhl mezi podpažím a prsním svalem,“ pokračoval Hrdina.
Dodal, že policisté ve svých vozidlech už standardně vozí záchranářské batohy a absolvují množství zdravotnických kurzů. „Tento rok to byl už několikátý případ, kdy využili své dovednosti, a výrazně tak mohli přispět k další záchraně lidského života,“ pochválil kolegy mluvčí Hrdina.