V nouzi může pomoct i číslo na lampě. Databáze však nemusí být aktuální

Jana Sobíšková
  10:02aktualizováno  10:02
Je začátek září a v parku Zahrádky v Praze 9 bezvládně leží muž. Kolemjdoucí mu okamžitě volá záchranku. Jelikož je mezi stromy, běží k nejbližší lampě a diktuje z ní číslo. Operátor ji ale ve svém systému nevidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Heller, iDNES.cz

„Navedla jsem je nakonec podle Google mapy pomocí nejbližších ulic, byla k němu pak volaná i policie, kterou jsem také tak naváděla,“ popsala situaci žena.

Lampy veřejného osvětlení jsou opatřené identifikačními štítky, které jako konkrétní body evidují Technologie hl. m. Prahy (THMP).

„Slouží k jednoznačné identifikaci každého světelného bodu. Využívají je nejen naši technici pro správu a údržbu sítě, ale také integrovaný záchranný systém (IZS) pro přesnější lokalizaci událostí, například při zásahu hasičů nebo zdravotnické záchranné služby,“ vysvětlila ředitelka úseku Správy technologií THMP Eva Behenská.

V databázi ale můžou chybět lampy, k nimž jim developer nové výstavby zatím nepředal podklady.

„Pokud nám nebyla svítidla předána do správy a nemáme k nim potřebnou dokumentaci, nemůžeme je vést v našem informačním systému, a tedy k nim nemá náhled ani IZS,“ potvrdila Behenská. Podle THMP je nezaevidovaných identifikačních čísel na osvětlení v metropoli víc, protože se stále staví.

Aktualizace není automatická

Tak tomu bylo také v parku Zahrádky. Ten se sice ještě buduje, ale na podnět návštěvníků, včetně ženy, která sem pracně volala záchranku, předal v říjnu developer na apel městské části čísla lamp do její správy.

Nyní tedy dispečink THMP už osvětlení v parku vidí. „Čerstvě vidíme, že tam nějaké osvětlení je, a protože je Prahy 9, nemáme jej tedy ve správě a musíme aktualizovat systém IZS, aby se mohli záchranáři u nás podívat, kde ta lampa je,“ komentovala Behenská.

Pro záchranné složky to ovšem ještě neznamená, že se jim nová čísla lamp automaticky propíšou do jejich mapových podkladů.

Čísla na lampách, stromech i přejezdech zachraňují životy. Lidé o nich nevědí

„Máme ručně zadávanou databázi zájmových bodů. Pokud tedy někde vznikne oblast, která v naší databázi není, nedošlo k systémovému selhání, ale jednoduše aktualizace automaticky neproběhla,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že aktualizaci nyní provedou.

Poukázala také na to, že mnoho lidí stále o možnosti uvést číslo blízké lampy neví, a je tedy škoda, když je někdo poučený, ale lampa v databázi není.

I školáci to znají

Lidé včetně dětí se to přitom dozvídají jak od samotných záchranářů, tak třeba doma nebo ve škole.

„Už několikrát v životě jsem slyšel, že když se bude něco dít a nebudu vědět, kde přesně jsem, tak mám do telefonu nadiktovat číslo z nejbližší lampy,“ řekl pro iDNES.cz školák Hugo z dejvické základní školy, který si už v praxi ověřil, že to lze.

Volal totiž loni se spolužákem na městskou policii, když na dětském hřišti objevili injekční stříkačku. „Nevěděl jsem, jak se to hřiště jmenuje, ani kamarád, tak jsme našli lampu a přečetli strážníkům její číslo,“ vylíčil školák s tím, že jej dispečerka poté pochválila.

Lampy jako body v mapě záchranných složek

Sloupy veřejného osvětlení opatřené štítkem s identifikačním číslem slouží jak pro údržbu lamp, tak také pro snazší lokalizaci volajícího nebo hlášeného místa události pro integrovaný záchranný systém.

Ne všechny lampy jsou ve správě Technologií hl. m. Prahy, některé spravují městské části nebo soukromé osoby, případně ještě nejsou THMP do správy předané, pokud jde o novou výstavbu.

Všechny identifikační body metropole lze dohledat na webu THMP.

Záchranáři své databáze nemají aktualizované automaticky, ale aktualizují je ručně několikrát do roka. Může se tedy stát, že číslo na sloupu ještě neznají.

V takovém případě je nutné využít jiný popis místa, doporučuje se například mobilní aplikace Záchranka.

Číslo na veřejném osvětlení uvádí při volání strážníkům deset procent Pražanů. „Pokud oznamovatel není schopen uvést adresu místa, kde chce pomoct řešit nějaké protiprávní jednání, operátor jej navede právě k číselnému označení sloupů veřejného osvětlení. Někteří volající sami pro lepší orientaci určení místa, například v parku, použijí právě toto číslo,“ konstatovala mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

S čísly na pouličních lampách pracuje i státní policie nebo hasiči. „Každodenně se to v metropoli stane několikrát. Usnadňuje nám to práci při identifikaci přesného místa, kde se oznámená událost stala,“ řekl mluvčí Policie ČR Jan Daněk a dodal, že i oni aktualizují identifikační čísla lamp několikrát do roka.

„Využití čísel sloupů veřejného osvětlení v rámci lokalizace vnímáme velmi pozitivně, je to opravdu pro mě jako operátora z praxe skvělá pomůcka pro hledání pacientů. Nicméně, byť je to pro nás velká pomoc, tak vždycky k jednomu cíli existuje více cest. Když není sloup, je možné využít AML (automatické zaslání polohy z mobilu, pozn. red.) nebo aplikaci Záchranka,“ poradila Poštová.

Také hasiči si volajícího v metropoli najdou i bez čísla sloupu. „Operátor má k dispozici přesné zaměření mobilního telefonu pomocí signálu,“ připomněl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.