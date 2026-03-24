VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Autor: kvel
  20:02aktualizováno  20:02
Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se uplatňují zejména v letních měsících, kdy je zapotřebí urychleně dostat ohroženého člověka z vody a v blízkosti není možné využít jiného prostředku,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Také naši letečtí záchranáři se zúčastnili Dne Vltavy, akce, která se koná v první jarní dny jako symbolické otevření lodní sezony na Vltavě,“ uvedli letečtí záchranáři v příspěvku na sociálních sítích.

Požár autodílny u Příbrami hasili až do noci. Vyšetřovatelé zjišťují škody a příčinu

Jejich video zachycuje let vrtulníku skrze centrum Prahy až nad Vltavu, kde se následně jeden ze záchranářů spouští za pomoci ocelového lana do řeky. V ní se dostane do blízkosti tonoucího figuranta, kterého zajistí záchrannou smyčkou a následně vtáhnou do útrob vrtulníku.

Celý zásah vyžaduje důkladnou kooperaci pilota vrtulníku, palubního operátora, který má na starosti jeřáb vrtulníku, a leteckého záchranáře.

Jedenkrát ročně čeká záchranáře specializovaný vodní výcvik ve spolupráci s Leteckou službu policie ČR, která má na starosti manipulaci vrtulníku.

Práci s vrtulníkem a palubním jeřábem však hasiči trénují jednou za dva měsíce v různých scénářích, jako je například záchrana ze skály či rokle.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Novinky.cz: U Višňové na Liberecku našli kostru neznámého člověka

ilustrační snímek

Kosterní pozůstatky člověka objevili v sobotu v oblasti Višňové na Frýdlantsku. Zatím není známa jeho totožnost, ani příčina smrti. Místní spekulují o tom, že...

Policie vyšetřuje otravu šesti dětí léky na spaní ve škole v Havířově

ilustrační snímek

Šest dětí se dnes přiotrávilo léky na spaní ve škole v Havířově na Karvinsku. Všechny skončily v péči záchranářů. Jsou mimo ohrožení života. Případem se zabývá...

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo dnes odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli nehodě...

Zoo Dvůr a Hodonín pošlou do Izraele čtyři lvy berberské, Dvůr má pět mláďat

ilustrační snímek

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín pošlou do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Tři z nich jsou z dvorského chovu a jeden je z...

První podezřelí z útoku v Pardubicích míří do vazby, podpořili je zastánci Palestiny

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dvojici obviněnou z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Muže a ženu přivedli k jednání těžkooděnci. Policie je obvinila za...

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

24. března 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

Ústecká záchranná služba bude vzdělávat profesionály,budou moci zastoupit lékaře

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje získala akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína. ČTK o tom dnes informoval mluvčí...

Poslední hippie ostrov v Thajsku? Je na něm tajemný bar, detaily vás dost možná překvapí

Hippy Bar se nachází na severním konci pláže Ao Khao Kwai.

Slunce se sklání k hladině Andamanského moře a mezi křivými trámy z naplaveného dřeva se postupně rozsvěcují lampy. Stavba připomíná křížence pirátské lodi, stromového domu a umělecké instalace....

Šest školáků z Havířova skončilo v nemocnici. Přiotrávili se léky od spolužáka

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Šest žáků sedmé třídy jedné z havířovských základních škol rozvezly dnes odpoledne sanitky do nemocnice. V době vyučování začali mít zdravotní potíže a jak vyšlo najevo, stalo se tak poté, co jim...

Domov seniorů v Jičíně v kasárnách postaví Penta, převzala projekt SeneCury

ilustrační snímek

V rozestavěném projektu domova seniorů v areálu bývalých kasáren v Jičíně bude pokračovat společnost Senior Properties Jičín, která je součástí holdingu Penta....

Opravy zámku Litomyšl omezí jarní prohlídky, památka ale zůstane přístupná

ilustrační snímek

Opravy zámku Litomyšl na Svitavsku ovlivní část jarní návštěvnické sezony. Prohlídky památka nepřeruší, udělá výběr z interiérů, kde nebudou stavební práce....

