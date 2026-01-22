Ošetření až pro 12 zraněných. Pražští záchranáři mají nové evakuační vozidlo

Podle ředitele záchranářů Petra Koloucha je vůz užší, aby se dostal i do hůře přístupných oblastí. „Nabídne výrazně lepší průjezdnost pražským provozem, zejména v oblasti sídlišť a hůře dostupných lokalit v centru Prahy,“ uvedl. Zároveň podle něj poskytuje dostatek prostoru.
Posila ve flotile pražské záchranky. Poradí si v terénu i při katastrofách
„Svým vybavením odpovídá EVA do značné míry klasickému záchranářskému sanitnímu vozu, současně je možné podávat kyslíkovou a infuzní terapii až 12 osobám,“ dodala náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija (ODS). Podle potřeby je možné vozem převést až tři ležící pacienty, případně kombinaci ležících a sedících.
Záchranná služba bude vozidlo nasazovat například při požárech, únicích chemických látek či k evakuacím domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení.
Vůz je vybaven klimatizací, pomůckami pro evakuaci lidí či různými systémy pro vytápění. Délka vozidla je asi osm a šířka dva metry. Záchranáři nyní i s novinkou disponují šesti vozidly pro mimořádné události.
ZZS je příspěvkovou organizací hlavního města. Magistrát podle Udženije v tomto volebním období financoval nákup 102 nových vozů pro potřeby záchranářů. „Obnova vozového parku ZZS je pro nás naprostou prioritou,“ řekla náměstkyně.
Dodala, že u vyřazených vozů se město snaží najít pro ně další uplatnění, některé například odeslalo na Ukrajinu. Loni záchranáři v metropoli řešili přes 146 tisíc událostí, meziročně o 6 tisíc více.