Záchranné složky budou mít cvičení v centrálním tankovišti ropy u Nelahozevsi

Záchranné složky budou mít v pátek cvičení v centrálním tankovišti ropy u Nelahozevsi na Mělnicku. Námětem cvičení bude modelová závažná mimořádná událost v areálu tankoviště - celoplošný požár velkokapacitní nádrže, informovala dnes ČTK za organizátory cvičení Barbora Lancová.
Státní společnost Mero u Nelahozevsi provozuje 17 nadzemních zásobníků s celkovou skladovací kapacitou 1,675.000 metrů krychlových, které z větší části slouží ke skladování strategických zásob ropy. "Cvičení má prověřit připravenost Mero, spolupráci se složkami IZS a funkčnost vybraných částí havarijních postupů," uvedla Lancová.
Bezpečnost areálu prověřuje provozovatel pravidelně. Například v roce 2021 zde policie, armáda a hasiči cvičili ochranu kritické infrastruktury. Tehdy se v místě jednalo o největší podobné cvičení, simulovalo například útok ozbrojeného útočníka, zapálení jednoho ze zásobníků či pokus o proniknutí demonstrantů ke strategickým objektům.