Zájem o hausbóty na Slapech po covidu výrazně klesl, říká majitel půjčovny

O pronájem hausbótů na Slapské přehradě byl největší zájem za období covidu, pak výrazně klesl. Zatímco během pandemických let byly lodě zamluvené dlouho dopředu, v posledních třech sezonách lidé častěji volí dovolenou v zahraničí a rezervace přicházejí na poslední chvíli. ČTK to řekl provozovatel půjčovny hausbótů na Slapech Jan Paroubek. V nabídce má dvě obytné lodě určené k plavbě a jednu trvale kotvící. Sám také v jednom hausbótu bydlí a na vodě chce zůstat i nadále.
"Za covidu byly žně, ale potom to hrozně opadlo. A v posledních třech letech je to velká bída, protože Češi jsou bohatí a jezdí ven," podotkl Paroubek. Ceny přitom nezvyšoval osm let, ke zdražování podle něj nebyl důvod. Zohledňovat nemusel ani nedávný dramatický růst cen pohonných hmot, protože náklady na benzin si hradí zákazníci sami podle skutečné spotřeby.
V posledních letech se podle Paroubka změnilo chování klientů. Zatímco v minulosti objednávali pobyty už v zimě a na jaře, nyní se rozhodují často až podle aktuálního počasí. "Dříve si lidé objednávali hausbóty v únoru, v březnu a já měl v dubnu naplněnou sezonu. Teď bývají červen a srpen narvané a červenec úplně prázdný. Lidé v červenci odjedou ven na prázdniny, pak se vrátí, zjistí, že mají ještě nějakou dovolenou, a když se udělají vedra, tak mi volá osm lidí denně," řekl Paroubek.
Vystudovaný veterinární technik Paroubek, který si během života vyzkoušel řadu profesí, postavil první hausbót, když chtěl mít slušné zázemí pro rybaření. Později se do jednoho nastěhoval a už řadu let nepotřebuje jiné bydlení. V polovině července chce spustit na vodu novou obytnou loď, protože jeho současné plavidlo převezme jeho syn. Na Slapech budou oba kotvit jen kousek od sebe.
"Vůbec si neumím představit, že bych bydlel někde jinde," konstatoval Paroubek. Za problém pro další rozvoj lodní dopravy však považuje nedostatek kotvišť. Na Slapech podle něj prakticky není možné získat nové místo pro stání a situace je komplikovaná i na Orlické přehradě. "Když někdo chce novou loď, často ji pak nemá kam dát,“ podotkl.
Kromě půjčování Paroubek hausbóty také stavěl na zakázku. Dnes se mu do toho už moc nechce - vadí mu nereálné představy zákazníků o ceně. Lidí, kteří si u něj stavbu lodi chtějí objednat, se nejdřív ptá, kolik jsou ochotni investovat. Když třeba řeknou, že mají milion korun, musí je odmítnout. Náklady jsou totiž minimálně tři a půl krát vyšší, jelikož jde nejen o plavidlo, ale zároveň o plně vybavený dům.