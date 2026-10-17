Zájem o pobyty pro děti s nadváhou či obezitou v říčanské Olivově léčebně roste

Zájem o léčebné pobyty pro děti s nadváhou či obezitou v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy roste. Letos do září absolvovalo pobyt přes 400 dětí, za celý loňský rok jich bylo přes 600. Dalších 120 pacientů letos zamířilo do obezitologické ambulance. V současnosti má ještě volné prosincové termíny a léčebna přijímá rezervace na leden a únor příštího roku, sdělili ČTK její ředitel Miroslav Vacek a primářka Eva Havránková. Léčebna založená před 130 lety patří k nejstarším zařízením pro děti ve střední Evropě.
Zájem o léčebné pobyty je v porovnání s minulými roky vyšší. Na léčebnu se obracejí nejen rodiče a celé rodiny, ale také ošetřující pediatři a v některých případech i samotné děti a dospívající, kteří chtějí svou situaci řešit. Rodiče se nemusejí obávat přerušení školní docházky, při léčebně funguje základní škola, která zajišťuje výuku.
Dětská obezita představuje podle lékařů závažný zdravotní problém a je důležité ji nevnímat jen jako otázku vzhledu, ale jako onemocnění, které může ovlivňovat zdraví dítěte od útlého věku. Na jejím vzniku se zpravidla podílí nedostatek přirozeného pohybu, nevhodné stravovací návyky, ale také genetické predispozice a rodinné prostředí.
Pobytový program v Říčanech propojuje pravidelný pohyb, nutriční, lékařskou a fyzioterapeutickou péči, vzdělávání dětí i jejich rodičů a podle individuálních potřeb také psychologickou podporu. Cílem není jen změna hmotnosti při pobytu, ale především to, aby si dítě osvojilo zdravější a dlouhodobě udržitelné návyky, které dokáže přenést i do běžného života po návratu domů. Zásadní roli hraje také spolupráce a podpora celé rodiny.
Dětská léčebna v Říčanech byla otevřena v roce 1896 z popudu manželů Olivových. Zpočátku poskytovala sociální služby, později převážila zdravotnická funkce. Kromě dětské obezity se zaměřuje i na léčbu respiračních onemocnění, refluxní choroby jícnu a onemocnění pohybového aparátu.