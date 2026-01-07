Vlnu nevole vyvolalo nejnovější opatření pražského dopravního podniku, který od Nového roku zakázal přepravu kol a koloběžek na elektřinu v metru. Důvodem je bezpečnost – podnik se obává výbuchu a požáru baterie v tunelu. Zákaz neplatí pro například pro kola či koloběžky s vyjímatelnou (a vyjmutou) baterií.
Ochrnula, s elektrokoloběžkou ale do metra nemůže. Upravíme to, slibuje PID
Krátce po zveřejnění opatření se na sociálních sítích objevily příspěvky upozorňující na ztížení cestování osob s tělesným postižením a nejasnosti v novém znění přepravních podmínek. ROPID však v návaznosti na to upozornil, že například na elektrické koloběžky, jež jsou velikostně srovnatelné s invalidními vozíky a které slouží jako kompenzační, se zákaz nevztahuje.
V případě potřeby se dle mluvčího organizace Filipa Drápala stačí prokázat průkazem ZTP. Jenže ani výjimka neplatí pro všechny.
Povolené pojízdné zdravotnické prostředky
V nových smluvních přepravních podmínkách se lze setkat s termínem „pojízdné zdravotnické prostředky,“ do nichž je řazena celá škála pomůcek. ROPID je přes odlišnou terminologii stále považuje za kompenzační a jejich přepravu povoluje.
Z dokumentu je zjevné, že osoby s průkazem ZTP si do MHD, včetně vozů metra, mohou vzít různé pomůcky, jejichž hmotnost a rozměry jsou srovnatelné s vozíkem pro invalidy:
- jízdní kola,
- koloběžky,
- elektrokola,
- elektrokoloběžky,
- elektrické vozíky.
Kolo do metra nově postavíte kamkoliv s jedinou výjimkou, elektrokola mají zákaz
Naopak v žádném případě, a to ani s průkazem ZTP, není možné cestovat MHD s velkými elektrickými tří či čtyřkolovými vozíky či skútry. Jejich přepravu ROPID odmítá s odkazem na rozměry a hmotnost, na něž nejsou jednotlivé dopravní prostředky připravené.