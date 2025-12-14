Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně

Štěpánka Pavlína Borská
  12:12aktualizováno  12:12
Mapa Prahy, která ukazuje místa, kde se nesmí odpalovat pyrotechnika, je posetá červenými puntíky. Označují zakázané oblasti, kam Pražané mohou přijít maximálně s prskavkami nebo bouchacími kuličkami. Historické centrum pokrývá souvislá vrstva červené. Větší bílá místa se nacházejí na severovýchodním cípu metropole, tedy v okolí Březiněvsi či Prahy 18 a 19.
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na...

Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na...
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na...
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na...
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na...
27 fotografií

Bílá ve velkém prosvítá i na západě města na Ruzyni a u Přední Kopaniny. Na východě třeba ve Štěrboholech a u Kolovrat. Zda mohou Pražané na silvestra pořádat vlastní ohňostroj poblíž svého bydliště, si mohou ověřit na Portálu hlavního města. Na mapě lze najít konkrétní ulice.

Kde se nesmí odpalovat

Novela zákona o pyrotechnice, která platí od začátku prosince, pravidla pro pořádání pyrotechnických oslav příchodu nového roku v hlavním městě výrazně nezpřísní. Praha se totiž řídí už od roku 2020 vyhláškou a za její porušení ukládá policie pokuty.

Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2025)
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2025)
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2025)
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha. Nejvíce lidí slavilo na Staroměstském náměstí. (1. ledna 2025)
27 fotografií

„Pro nás se novelou zákona nic zásadního nemění. Obdobná opatření, tedy zóny bez pyrotechniky, už máme ve své vyhlášce. Spoluobčany proto o těchto Vánocích žádné nečekané změny nečekají. V koalici ale budeme muset prodiskutovat, jaké úpravy vyhlášky chceme připravit pro příští rok,“ vysvětlila náměstkyně pro životná prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Odpalovat pyrotechniku se nesmí v památkové rezervaci, což znamená především v celém historickém centru na obou březích Vltavy. Stejně tak zákaz platí v okolí vodních toků i na ostrovech, v parcích a 50 metrů od nich. Ohňostroje se nesmějí pořádat také 250 metrů od veterinárních pohotovostí, kterých jsou v hlavním městě asi tři desítky.

Novela omezení ještě rozšiřuje, nicméně vyhláška magistrátu už se zákazem pyrotechniky 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením a od útulků a zoo počítá. Stejně tak se nesmí vypouštět lampiony štěstí kvůli možnému požáru na místech nedostupných pro hasiče.

Dělobuchy se nebudou prodávat ve stáncích

Novela zakazuje prodej pyrotechniky ve stáncích a na tržištích, zůstávají kamenné prodejny. Dělí pyrotechniku na čtyři kategorie.

  • F1 – bouchací kuličky, motýli a prskavky – nepodléhají omezením, jsou ale povolené všem od 15 let.
  • F2 – petardy, římské svíce, dýmovnice a malé baterie, smějí kupovat plnoletí. Stejně tak F3 a F4.
  • F3 a F4 – velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce velkých kalibrů, velké fontány, kulové a válcové pumy a ohněpád.
  • F3 a F4 – při nákupu na internetu si musejí zájemci pyrotechniku nově vyzvednout osobně, aby prokázali svůj věk a ukázali oprávnění, které vydává Český báňský úřad. To dosud bylo nutné pro F4, pro F3 bude platit od 1. července 2026.

Několik změn nicméně platí i pro Prahu. „Zmiňovaná novela zákona nově rozšiřuje zákaz odpalování ve stejné vzdálenosti od stavby domova se zvláštním režimem, denního stacionáře, týdenního stacionáře nebo centra denních služeb, dále v okolí pozemku, na němž je provozována záchranná stanice, záchranné centrum, a v okolí objektu evidovaného v evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat vedené podle zákona o zemědělství,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zároveň pokud se metropole rozhodne pyrotechniku zakázat všude a na celý rok, nebude jí nic stát v cestě. Novela k tomu dává obcím pravomoc.

Mapu s vyznačenými zakázanými oblastmi doplňují i pokyny v angličtině a ukrajinštině. „Každoročně tento zákaz ke konci roku připomínáme naší kampaní v ulicích, v médiích i na sociálních sítích. Pro pražské ubytovatele se proto nejedná o žádnou novinku a kampaní cílíme i na turisty a menšinové komunity. V podobném rozsahu budeme informovat i letos,“ informoval Hofman.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Dodal, že v kampani magistrát spolupracuje se společností Prague City Tourism, která pokyny předává dál. Každoročně informuje také Asociaci hotelů a restaurací České republiky, Czech Tourism a Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur.

Za porušení pokuta 10 tisíc

Za porušení zákazu pyrotechniky hrozí na místě pokuta 10 tisíc a ve správním řízení 100 tisíc korun. Na dodržování budou dohlížet strážníci i policisté. „Loni v rámci silvestrovského dne a noci pražští strážníci řešili desítky případů neoprávněného používání zábavní pyrotechniky. V mnoha případech se díky přítomnosti strážníků podařilo zabránit jejímu použití, ale i přesto musely hlídky některé případy řešit represí,“ sdělila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

„Konkrétně ve 14 případech strážníci udělili pokuty ve výši 30 400 korun a tři případy oznámili správnímu orgánu. V souvislosti s pyrotechnikou jsme také přijali 55 oznámení na tísňovou linku 156,“ dodala Seifertová.

Dovolené oficiální ohňostroje

Vyhláška ani novela nezakazují oficiální ohňostroje. Město nepořádá ohňostroj už pátým rokem. Nicméně třeba mezi Běchovicemi, Újezdem nad Lesy a Kolodějemi se novoroční ohňostroj konat bude.

„Novoroční oslava prostřednictvím pyrotechniky není z mého pohledu tradice, ale přežitek, který je třeba opustit. Odpalování rachejtlí představuje zdravotní riziko pro občany, městu zvyšuje výdaje spojené s likvidací odpadu po ohňostroji a domácím mazlíčkům i volně žijícím zvířatům způsobuje utrpení,“ vysvětlila Komrsková, proč město k omezením přistoupilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, stíhací závody i štafety. Nejlépe si vedli Charvátová s Hornigem.

14. prosince 2025  16:43

Mezi Prahou a Benešovem se čelně srazila dvě auta. Silnice je neprůjezdná

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila...

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice je...

14. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Senior nedal přednost náklaďáku při odbočování, v nemocnici zemřel

Ilustrační snímek

Na následky těžkých zranění ze sobotní dopravní nehody zemřel o den později čtyřiaosmdesátiletý senior. U Oseka na Rokycansku se v osobním autě střetl s nákladním vozidlem, kterému podle informací...

14. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Jan Birke opouští SOCDEM, kritizuje i návrh na prodej kulturního domu Střelnice

Jan Birke opouĹˇtĂ­ SOCDEM, kritizuje i nĂˇvrh na prodej kulturnĂ­ho domu StĹ™elnice

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil po téměř 30 letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany a...

14. prosince 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

14. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

14. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  15:41

Při nehodě na D48 na Frýdecko-Místecku zemřel řidič, autem narazil do svodidel

ilustrační snímek

Při nehodě na dálnici D48 o obce Dobrá na Frýdecko-Místecku dnes ráno zemřel sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. ČTK to řekla...

14. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku

Přípravy na čertovské řádění. Srazu se jako vystupující zúčastnila s rodinou i...

Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo v sobotu v podvečer mezi diváky na českobudějovickém výstavišti zhruba čtyřicet účinkujících skupin....

14. prosince 2025  13:42

Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do...

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují, provoz se na...

14. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  13:10

VIDEO: Ozval se děsivý křik. Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě

Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě

Policie hledá násilníka, který přepadl ženu, když nastoupila v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově do sdíleného automobilu. Těsně před napadením se mu podařilo nenápadně vniknout na zadní sedadlo...

14. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Vidět skutečný monopost F1 (showcar MCL39), testovací simulátor, zažít pocit na stupních vítězů nebo být komentátorem TV studia, to všechno až do neděle 14.12. nabízí návštěvníkům zdarma Allwyn...

vydáno 14. prosince 2025  12:51

Osoblažská úzkokolejka má nového provozovatele, první vlak vypravil dnes v 09:46

OsoblaĹľskĂˇ Ăşzkokolejka mĂˇ novĂ©ho provozovatele, prvnĂ­ vlak vypravil dnes v 09:46

Na úzkorozchodnou trať mezi Osoblahou a Třemešnou na Bruntálsku dnes v 09:46 vyjel první vlak provozovaný obecně prospěšnou společností Osoblažská...

14. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.