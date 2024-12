Silvestr do Prahy přiláká až sto tisíc lidí, úklid začne už ve tři ráno

Volně prodejnou pyrotechniku je zakázáno používat na území hl. m. Prahy: v památkové rezervaci v hl. m. Praze na vodních tocích, na ostrovech v těchto tocích a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 50 metrů od břehové čáry v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní a lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory, nebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech a zdržích a ve vzdálenosti 50 metrů od nich na zvláště chráněných územích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto oblastí v přírodních parcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od těchto parků ve vzdálenosti 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytující veterinární pohotovost a na dalších místech uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy Zdroj: Policie ČR