Návrh na letní zákaz vjezdu aut do centra pobouřil radní sedmi pražských částí

Adéla Votrubová
  21:32aktualizováno  21:32
Návrh na zákaz vjezdu autům do centra Prahy během letních prázdnin, s nímž přišel náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti), se okamžitě setkal s negativní odezvou. Nápad zásadně odmítli radní pro dopravu z pražských částí 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 10.
Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Cílem opatření je omezit hluk z aut, který v noci ruší místní obyvatele. (24....
Nová podoba Smetanova nábřeží v Praze.
Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)
Nová podoba Smetanova nábřeží: Cyklisté získali velkorysý pruh na úkor...
Radní pro dopravu sedmi pražských částí se vyjadřili k návrhu náměstka primátora Jaromíra Beránka ve vyjádření datovaném čtvrtek 23. dubna 2026, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Celý tento návrh není podle radních systémovým řešením a pouze přesouvá dopravní zátěž do jiných částí, které tak extrémním přetížením jako centrum Prahy netrpí. Například doprava z Prahy 2, jejíž část by se uzavřela, se přesune na Prahu 5. Ta bývá v exponované části již nyní velmi přetížená.

Radní se dále vyjadřili k tomu, že dlouhodobě se snaží a podporují zklidňovaní dopravy v centru Prahy a ochranu historického centra. Dle slov zastupitelů se ovšem dané kroky musí vždy projednat se zastupiteli a radními, nikoliv sólově něco prohlásit, či navrhovat. Jedná se o celoměstskou koncepci.

Radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva sdělil redakci iDNES.cz, že na špatnou komunikaci s magistrátem byli zvyklí již za náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti). Doufali, že s jeho nástupcem přijde změna, která nenastala. „Takto se pražská doprava opravdu řídit nedá,“ doplnil Halva.

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Navrhované uzavření podle Halvy jen přelévá problém do ulic, kde žijí naši obyvatelé, zatímco centrum se upravuje hlavně kvůli turistům.

„Proto apelujeme na náměstka Beránka, aby konečně začal dopravu řešit systémově a v koordinaci s městskými částmi a s ohledem na lidi, kteří v Praze skutečně žijí,“ dodal Halva k uzavření centrálních částí v Praze.

Velmi ostře se do Beránka ve společném vyjádření pouštějí i pražstí radní. Vytýkají mu, že o celém návrhu se dozvěděli až z médií, bez jakéhokoliv projednání.

Uzavření by se podle nich dotklo rezidentů v celém hlavním městě, nejen obyvatel v centru, ale i v okrajových částech, kam by byla mnohem horší doprava z důvodu přesunu jednoho problému z bodu A do bodu B. Celá tato situace by opravdu nepřinesla zlepšení, ani lepší kvalitu života v Praze.

