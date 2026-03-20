Zakázkou na novou tělocvičnu u ZŠ T.G. Masaryka v Poděbradech se zabývá ÚOHS

Veřejnou zakázkou na demolici a stavbu nové tělocvičny u základní školy T. G. Masaryka v Poděbradech se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět, který úřad obdržel, se týká zadávacích podmínek tendru, správní řízení zatím zahájeno nebylo, uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Součástí zakázky je zbourání staré nevyhovující tělocvičny a vybudování přístavby nové. Demoliční práce by měly začít v červnu. Město věří, že úřad jeho vyjádření k námitkám akceptuje a práce začnou podle plánu, řekl ČTK starosta města Roman Schulz (ODS).
"Podnět směřuje proti zadávacím podmínkám tendru, aktuálně jsme vyzvali zadavatele veřejné zakázky k podání vyjádření. Správní řízení zahájeno k dnešnímu datu nebylo," uvedl Švanda.
Do tendru vyhlášeného letos v lednu přišlo 12 nabídek, s rozpětím cen od 118 milionů do 168 milionů korun bez DPH. "Nyní je to na rozhodnutí úřadu, na jeho výzvu budeme reagovat v dané lhůtě a uvidíme, jak to dál bude pokračovat," řekl Schulz. Demolice je podle něj naplánovaná přes letní měsíce, aby co nejméně omezovala výuku, případné zdržení by proto bylo komplikací.
Plány na novou tělocvičnu u jedné ze dvou základních škol ve městě má radnice už několik let. Termín zahájení ale musel ustoupit jiným stavebním pracím ve stejné budově, ve škole nyní vzniká půdní vestavba pro ZUŠ. Tělocvična se třemi nadzemními podlažími má být ve všech patrech propojená se školou proskleným krčkem. V prvním má být zázemí s šatnami a toaletami a menší cvičební sál. Další dvě podlaží by měla tvořit hlavní velká tělocvična s rozměry basketbalového hřiště. Demolice by měla trvat tři měsíce, stavební práce 12 měsíců.