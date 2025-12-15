Krabici s deseti králíčky někdo odložil v lese, zachránci jim našli nový domov

„Děkujeme moc všem zájemcům a všem, kteří příspěvek sdíleli. Králíci jsou již rozebraní,“ stojí v příspěvku na Facebooku Záchranné stanice pro zraněné živočichy Huslík.
Vedoucí záchranné stanice Luboš Vaněk čin odsoudil. „Pro nás je to něco nepřijatelného,“ komentoval situaci pro iDNES.cz. „Pokud někdo ty králíky nechtěl, mohl se ozvat nám. I když jsme stanice pro volně žijící živočichy, určitě bychom je přijali,“ dodal.
|
U hnojiště na Olomoucku někdo pohodil nemocná štěňata, zřejmě jsou z množírny
Na inzerát, který vyvěsila záchranná stanice, byli podle něj rozebráni během chvilky. I proto nechápal, jak se někdo mohl ke zvířatům takto zachovat.
Podle Vaňka se nejednalo o nic neobvyklého. „Často někdo pohodí zvířata k popelnicím, několikrát jsme jeli do Poděbrad k mateřské školce, před kterou někdo nechal také krabici s králíky,“ řekl.
Dříve už v okolí řešili také případy podobně odložených exotických ptáků nebo morčat. „Když jsou trhy se zvířaty v Kolíně nebo ve Štítarech, stává se, že lidé pohazují kolem silnice andulky, které třeba neumějí lítat, nebo mají vrozené vady. A my pak pro ně jezdíme,“ uvedl. „Stejně tak pro ptáky, kteří majitelům uletěli, a ti se o ně pak nepřihlásí, anebo je vypustí dokonce schválně,“ uzavřel.