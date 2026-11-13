Žaloba kvůli světelné závoře mezi Trojou a Bohnicemi. Je to podraz, bouří se radnice

Opatření mělo sloužit k regulaci dopravy v Troji, radní města nicméně letos rozhodli, že namísto světelné závory budou v ulici klasické semafory. Podle Prahy 8 nicméně i tak magistrát začal s instalací semaforu, čímž ignoruje rozhodnutí městského zastupitelstva.
„Je to naprosto nepochopitelné. Považuji za totální podraz probíhající instalaci světelné závory. Hlavní město tím nejen porušilo a nerespektovalo zamítavé usnesení zastupitelů Prahy 8, ale porušilo i usnesení zastupitelů hlavního města. A navíc v povolebním mezidobí, kdy ještě nejsou ustanoveny všechny příslušné orgány jak městské části, tak Prahy,“ řekl místostarosta Prahy 8 pro dopravu Martin Jedlička.
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Světelná závora je hazard s dopravou, tvrdí Praha 8 a chystá správní žalobu
Městská část Praha 8 přitom opakovaně sdělila magistrátu zásadní nesouhlas s tímto opatřením. Ten vyjádřilo zastupitelstvo Prahy 8 a s opatřením nesouhlasí ani odbor dopravy Prahy 8.
„Dlouhodobě tvrdíme, že světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ dodal Jedlička.
Zavedení semaforu sloužícího k regulaci dopravy v Troji na vjezdu z Prahy 8 schválili v roce 2024 pražští zastupitelé v reakci na petici místních obyvatel. Ta vznikla poté, co na přechodu v Trojské srazil motocyklista patnáctiletou dívku a vážně ji zranil. Následně však letos v dubnu zastupitelé na popud Prahy 8 rozhodnutí zvrátili a rada města v květnu schválila alternativní řešení.
Praha 8 je dlouhodobě proti instalaci světelné závory kvůli tomu, že její vedení se obává zvýšení dopravní zátěže v ulicích Lodžská, K Pazderkám a dalších, jako jsou Čimická, Zenklova či V Holešovičkách.
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Dopravní zátěž by přenesla do Bohnic, odmítla Praha 8 světelnou závoru
Opatření podle nich také povede k nadměrnému dopravnímu zatížení křižovatky Kobyliské náměstí. Opatření podle radnice nerespektuje princip proporcionality a upřednostňuje zájmy Troji před obyvateli Prahy 8.
Zkušenosti z minulosti
Podle radnice mají řidiči s podobnou regulací dopravy mezi Bohnicemi a Trojou zkušenosti už z minulosti.
V roce 2017 byla ulice K Bohnicím uzavřena zákazem vjezdu, což vedlo k úplnému dopravnímu kolapsu na Kobyliském náměstí, přičemž problémy zasáhly i sjezd z dálnice D8 ve Zdibech. Cestující vystupovali ze zablokovaných autobusů MHD na ulicích Čimická a Horňátecká a snažili se pěšky dojít k nejbližší stanici metra.