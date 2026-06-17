Zámek Lešany se poprvé otevřel návštěvníkům, láká na výstavu o záhadách světa

Zámek v Lešanech na Benešovsku se v letošní sezoně poprvé otevřel návštěvníkům. Na konci května zpřístupnil secesní prohlídkový okruh v prvním patře a dnes k němu přidal výstavu Největší záhady a tajemství světa, kterou zájemci najdou v přízemí a kapli. Nové prostory si od zahájení sezony zatím prohlédly desítky lidí, řekl ČTK manažer zámku Petr Lukas. Nižší návštěvnost připisuje deštivému počasí o některých víkendech a věří, že se zájem výletníků postupně zvýší s tím, jak památka vejde do širšího povědomí. Sezona na lešanském zámku potrvá do 28. září.
Zámek, který je v soukromém vlastnictví, původně nabízel jen ubytování či prostory pro svatby. Secesní prohlídkový okruh vznikl v pokojích určených pro hosty. "Spousta lidí byla skeptická, že je to tady takový Bermudský trojúhelník, který není příliš atraktivní, já si to ale nemyslím," řekl Lukas k turistickému potenciálu Lešan a okolí. Poukázal na to, že obec leží v turisticky atraktivním Posázaví a k návštěvě láká i díky zdejšímu vojenskému technickému muzeu, které je rozlohou i složením sbírek jedním z nejvýznamnějších svého druhu v Evropě.
Expozice Šťastný život v secesi v prvním patře zámku navozuje idylickou atmosféru z období na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníky uvede do éry, k níž patřily krásné šaty, velké klobouky, vějíře a bohatě prostřené tabule. Prohlédnout si mohou exponáty sběratelky Zdeny Mudrákové ze Zlína. Její kolekce textilu, oděvů a doplňků představuje období od roku 1890 do roku 1920 a zahrnuje ukázky slavnostních šatů, klobouků, šperků, ranních, ale i nočních oděvů, pánských fraků nebo dětských námořnických oblečků. Více než 1000 exponátů doplňují moderní multimediální průvodci - k návštěvníkům promlouvají z velkých obrazovek postavy vytvořené umělou inteligencí. Jde o dřívější majitele z pražské svatovítské kapituly, zámecké sloužící i urozené dámy.
V přízemních prostorách zámku včetně kaple se na tři měsíce zabydlela putovní výstava Největší záhady a tajemství světa, kterou si v minulosti prohlédli třeba návštěvníci brněnského Letohrádku Mitrovských nebo zámku v Holešově na Kroměřížsku. Představuje repliky a faksimile tajemných předmětů ze všech světadílů, mimo jiné Turínské plátno, Svatý grál a Kopí osudu nebo nerozluštěný disk z krétského Faistu. Nejhodnotnějším exponátem výstavy je podle Lukase replika Mitchell-Hedgesovy křišťálové lebky, která je stejně jako originál precizně vybroušena z přírodního křišťálu.
Původně vodní tvrz v Lešanech získala po roce 1683 kapitula svatého Víta na Pražském hradě a dala památce nynější čtyřkřídlou podobu. V roce 1949 komunistický režim zámek zestátnil a poté ho využívalo zemědělské družstvo, což vedlo k jeho značné devastaci. V roce 1996 areál odkoupil od obce Ladislav Truhlář a postupně ho spolu s rodinou zrekonstruoval.