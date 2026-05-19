Zámek Liteň na Berounsku rozezní koncertní provedení Prodané nevěsty

Nádvoří zámku Liteň na Berounsku rozezní 29. srpna koncertní provedení Prodané nevěsty. Zkrácená verze opery Bedřicha Smetany zazní v podání sólistů a orchestru Národního divadla (ND) v Praze pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Hudební událost pro více než 1500 diváků doprovodí videomapping, tanec a vystoupení kejklířů, informovala ČTK za pořadatele Jana Bryndová.
Koncert vzniká při příležitosti 15. ročníku Festivalu Jarmily Novotné, který se v Litni koná od roku 2012 na památku této významné české pěvkyně. Diváci se mohou těšit na spojení tradice s moderním vizuálním jazykem. "Pracujeme s obrazem typického staročeského dvora - s trhovci, tancem, poutí, kejklíři, barvami i lehkou nadsázkou," uvedl scénograf Michal Caban. Velkorysá scéna s atypickým pódiem a velkými obrazovkami umožní publiku sledovat detaily scény a postav i ve velkém prostoru.
Českou operní klasiku uvedou sólisté Národního divadla. Mařenku ztvární Kateřina Kněžíková a Jeníka Daniel Matoušek, který loni debutoval i v Královské opeře v Londýně. Role Kecala se ujme basbarytonista Adam Plachetka, pravidelný host newyorské Metropolitní opery, a jako Vašek se představí Raman Hasymau. Koncert se uskuteční za každého počasí, scéna bude zastřešená a v případě letní spršky budou pro návštěvníky připraveny pláštěnky.
Novotná byla ve své době světoznámou umělkyní a po sňatku s Jiřím Antonínem Daubkem pak v Litni spolu i několik let šťastně žili. Milované sídlo však museli opustit: nejprve po okupaci v roce 1939 a podruhé po komunistickém převratu. "Naše hudební událost zároveň připomene 160 let od prvního uvedení Prodané nevěsty, která měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze," uvedla Ivana Leidlová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Zámek Liteň, která akci pořádá. Více informací se zájemci dozvědí na webu www.zamekliten.cz.