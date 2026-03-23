Zámek Nelahozeves v sobotu zahájí sezonu, připravil nové programy včetně hry

Zámek Nelahozeves na Mělnicku zahájí v sobotu novou sezonu. Návštěvníci se v ní dostanou do dosud nepřístupných částí renesanční památky. Pro rodiny s dětmi navíc kurátoři připravili hru. V sobotu se bude konat také tradiční trh, informoval ČTK Jakub Fajnor, který zajišťuje komunikaci za organizaci House of Lobkowicz. Lobkowiczové jsou majiteli zámku Nelahozeves i nedalekého rodného domu skladatele Antonína Dvočáka.
Nový okruh Tajemství sklepa a půdy provede návštěvníky útrobami zámku od sklepení přes technické zázemí až po prostory pod střechou. "Prohlídka přiblíží architektonické řešení jedné z nejlépe dochovaných renesančních staveb v Česku i praktické fungování historického šlechtického sídla," uvedl Fajnor. Návštěvníci se dozví mimo jiné jak stavební zásahy v průběhu staletí proměňovaly podobu budovy.
Zákoutí zámku prozkoumají rodiny s dětmi i díky nové hře, při níž budou pátrat po ztracené truhlici zámeckého pána. "Na trase je čekají úkoly zaměřené na logiku, kreativitu i týmovou spolupráci. Hravou formou tak poznají technické zázemí zámku i jeho stavební prvky," vysvětlil Fajnor.
Na zámku nechybí ani klasická expozice, kterou loni obohatil audioprůvodce. Jeho prostřednictvím provází návštěvníky po památce zástupci rodu Lobkowiczů, a to William Lobkowicz, Alexandra Lobkowicz a Margaret Brooks Lobkowicz. Součástí jsou jejich osobní vzpomínky i širší historický kontext.
Podrobnosti o nových programech, otvírací době zámku i rezervace prohlídek najdou zájemci na webu.