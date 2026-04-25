Zámek v Brandýse připomene 500 let Habsburků, vystaví korunu i císařský kočár

Zámek v Brandýse nad Labem v okrese Praha-východ otevře 16. května výstavu k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn. K nejvzácnějším exponátům bude patřit kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Rakouským nebo kopie Řádu zlatého rouna. Výstava nazvaná Habsburkové 500 – osudy, lásky, politika potrvá do konce října, řekla ČTK Magdaléna Urgošíková ze správy zámku. Vernisáž pořadatelé spojili s 24. ročníkem tradiční historické akce Audience u císaře Karla I., která připomíná posledního majitele brandýského zámku.
"Artefakty budou rozmístěny v běžně přístupných, ale i nepřístupných prostorách, které právě pro tuto příležitost otevřeme. Nejcennější exponáty budou umístěny v Habsburském sále, který je součástí běžné prohlídky zámku," řekla Urgošíková. K vidění bude i osobní šavle rakouského císaře a českého krále Karla I. doplněná kopií věnovacího dekretu nebo kronika města s vlastnoručními podpisy Karla I. a jeho manželky, císařovny Zity.
V zámecké kočárovně si návštěvníci budou moci prohlédnout kočár Jana Adolfa II. knížete ze Schwarzenbergu, který byl použitý na korunovaci britské královny Viktorie, a lovecký kočár arcivévody Karla Františka Josefa, pozdějšího císaře Karla I. "Unikátní je tím, že byl vyroben přímo v Brandýse nad Labem stavitelem kočárů Josefem Weiglem," dodala Urgošíková. Kočáry jsou zapůjčeny z Národního technického muzea a z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Součástí výstavy bude i panelová expozice v zámecké chodbě Rudolfinka, která přiblíží propojení rodu s Brandýsem, nebo genealogická část mapující nejvýznamnější linie rodu Habsburků.
Zámek Brandýs nad Labem patřil v minulosti k významným habsburským sídlům v českých zemích. V různých obdobích sloužil jako reprezentační a lovecké sídlo. Rudolf II. si zámek oblíbil natolik, že v roce 1581 povýšil Brandýs nad Labem na královské komorní město. Posledním majitelem zámku byl do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Od roku 1995 vlastní zámek město, které zajišťuje postupnou obnovu a provoz.