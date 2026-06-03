Zámek v Dobříši na Příbramsku láká na opravený park s oranžerií

Dobříšský zámek na Příbramsku láká na opravený park s oranžerií a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim získala ocenění od Národního památkového ústavu. Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím ale nekončí. V září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, fontánu Napájení koní Heliových od Františka Ignáce Platzera, řekl dnes novinářům ředitel zámku Pavel Krejcárek.
Oprava oranžerie byla vyvrcholením dlouhodobé obnovy areálu. V letech 2017 až 2021 dělníci postupně zrekonstruovali dvouhektarovou francouzskou zahradu včetně teras, vodních prvků a sochařské výzdoby. "V současné chvíli je to opravené. Netvrdím, že už nebude nic potřeba, protože to dílo je tak velké, že každý rok něco opravujeme. Ale gros je hotovo," uvedl Krejcárek.
Výjimečným prvkem oranžerie, která měří 90 metrů a patří k největším historickým stavbám svého druhu v Česku, je podle ředitele zámku její severní průčelí. Místo klasického architektonického členění vytváří malířskou iluzi architektury. "Jedná se o největší nástěnnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. Je to nádherné dílo a ve spolupráci jak s památkovým ústavem, tak s ministerstvem kultury toto dílo tento rok prezentujeme," řekl Krejcárek.
Malba znázorňující průhledy do zahrad s paláci a fontánami se dochovala do počátku minulého století, poté prošla obnovami ve 30. a 70. letech. Kvůli nevhodným technologiím ale postupně chátrala. Obrat nastal až nedávno, kdy se malbu podařilo kompletně opravit na základě detailní fotodokumentace a historických podkladů. Nově je provedena moderní silikátovou technologií, která zajišťuje dlouhou životnost.
V oranžerii se dříve pěstovaly citrusové plody. Nyní je v ní několik stálých expozic zaměřených na přírodu, historii zámeckého zahradnictví, dílo sochaře Františka Ignáce Platzera a tvorbu autora kresleného Krtečka Zdeňka Milera a jeho manželky Emilie.
Náklady na rekonstrukci parku včetně oranžerie i opěrných zdí, cest, závlahového systému a sochařské výzdoby byly 99 milionů korun. Většinu nákladů pokryla dotace z EU. Severní stěna oranžerie získala svou původní podobu a znovu se stala dominantou zahradního areálu.
Práce na obnově areálu budou podle Krejcárka pokračovat obnovou fontány z druhé poloviny 18. století. "Budeme dělat určitou prekonzervaci, aby ta fontána zase dalších deset let sloužila v bezvadném stavu," uvedl Krejcárek. Další práce se podle něj budou týkat i zámecké budovy, dělníci musí obnovit spodní patra břidlicové krytiny. "Bohužel se tam narazilo i na špatnou statiku, takže to je věc, která nás bude provázet další tři čtyři pět let," dodal.
Rokokový zámek s výraznou fasádou byl původně v rukou Colloredo-Mannsfeldů, po druhé světové válce se stal kulturním majetkem státu a byl využíván jako Domov spisovatelů. V současnosti ho opět vlastní rodina Colloredo-Mannsfeldů a je přístupný veřejnosti. Součástí zámku je také hotel.