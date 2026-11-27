Na zámku v Kostelci nad Černými lesy má v příštím roce vzniknout návštěvnické a informační centrum, šest nových expozic věnovaných historii zámku a panství a bezobslužná kavárna. Lesy České zemědělské univerzity (ČZU), které na zámku sídlí, tak pokračují ve zpřístupňování areálu veřejnosti. Letos v srpnu dokončily za 12,5 milionu korun obnovu zámeckého příkopu. Celkové náklady na projekt činí 32 milionů korun, z toho 22,4 milionu pokryje evropská dotace. ČTK to sdělil Jakub Kotalík z odboru vnějších vztahů České zemědělské univerzity.
"Zámek byl veřejnosti dlouho prakticky nepřístupný. Je to významná památka a považujeme za svou odpovědnost umožnit co nejvíce lidem, aby ji viděli na vlastní oči," uvedl ředitel Lesů ČZU Zdeněk Macháček. Zámek nadále slouží také vědě, výzkumu a výuce.
Lesy ČZU nyní vybírají dodavatele stavebních úprav západního křídla předzámčí, kde vznikne návštěvnické centrum. Práce zahrnou obnovu salonku s hřebínkovou klenbou a úpravu prostor bývalé černé kuchyně a toalet. Hotové by měly být v první polovině příštího roku.
Nové expozice rozšíří dosavadní výklad o dějinách zámku a černokosteleckého panství, využijí audiovizuální a interaktivní prvky. Dokončuje se jejich architektonické řešení a rozpočet, následovat bude výběr dodavatele.
Zámecký příkop dříve sloužil jako technický prostor, veřejnost do něj běžně neměla přístup. Po obnově má sloužit k pěšímu průchodu a odpočinku. Vznikly v něm mlatové cesty, plochy pro venkovní expozici a odpočinková zóna s lavičkami, přibylo osvětlení a parkovací místa pro návštěvníky.
Kavárnu plánují Lesy ČZU v komnatách v přízemí zámku, které se uvolnily díky loňskému zprovoznění kotelny na biomasu a přesunu administrativního zázemí do suterénu. Nyní pokračuje obnova střechy předzámčí a západní fasády zámku. Lesy ČZU připravují také novou prohlídkovou trasu a návrh využití severní části zámeckého valu. Do budoucna chtějí zlepšit i ubytovací prostory a sociální zázemí.
Na zámku už funguje expozice Lesárium, která přibližuje historii i současnost lesnictví. Od června do konce září mohou návštěvníci od pátku do neděle absolvovat také prohlídkový okruh, který zahrnuje zámeckou kapli, komnaty severního křídla, Velký rytířský sál, terasu i střešní prostory.
Lesy ČZU jsou vysokoškolským lesním statkem s tradicí od roku 1935. Hospodaří na území o rozloze téměř 7000 hektarů, zajišťují praktickou výuku studentů a zázemí pro výzkum, spravují také zámecký areál.
První písemná zmínka o původním hradu pochází z roku 1348. Po požáru v roce 1548 začala jeho přestavba na renesanční zámek. K někdejším majitelům patřili Smiřičtí, Albrecht z Valdštejna a Lichtenštejnové, za nichž zámek v 18. století prošel barokními úpravami. Po vzniku Československa přešel při pozemkové reformě do majetku státu.