Loňský požár eskalátorů na Staroměstské způsobila sirka, přestupek dořeší hasiči

„Na základě šetření jsme zjistili, že muž, ročník 2005, na schodech manipuloval s otevřeným ohněm,“ upřesnila Kropáčová. Dodala, že zapálená sirka muži nešťastnou náhodou propadla eskalátorem do spodní části, kde vznikl požár.
|
Ve stanici metra Staroměstská hořel eskalátor, hasiči evakuovali 80 lidí
S podezřením na přestupek proti zákonu o požární ochraně policie případ předala hasičům.
Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč potvrdil, že se případem zabývají. Hasiči nyní podle něj posuzují, zda udělí pokutu, nebo s viníkem zahájí správní řízení.
Eskalátor ve stanici Staroměstská hořel loni na začátku července, hasiči ho uhasili přenosnými hasicími přístroji. Kvůli tomu byly ze stanice evakuovány desítky lidí.
Policie poté vyslechla šestici mladíků, která se při vzniku požáru pohybovala na eskalátoru. Po vyslechnutí je ale propustila. Stanice byla kvůli poškození eskalátorů dva a půl týdne zcela uzavřená, další měsíc pak cestující mohli ze stanice jen vystupovat.