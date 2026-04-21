Zamčená seniorka v podpáleném bytě? Mladý soused vinu odmítá, na sirce našli jeho DNA

Incident se stal loni 14. ledna v ulici Jablonecká. Votýpka hodinu a půl po půlnoci zazvonil na seniorku, která bydlela v bytě nad ním. Podle státní zástupkyně Ivony Horské jí namluvil, že se nemůže dostat domů. Obžaloba tvrdí, že seniorka ho pozvala dál, ustlala mu na pohovce v obývacím pokoji a odešla spát do ložnice. Návštěvník později zapálil sirkami jak gauč, tak i koberec. Poté sebral v předsíni klíče, zvenku zamkl vstupní dveře bytu na oba zámky a svazek klíčů ukryl před domem.
Zapálil byt a zamkl v něm spící sousedku, k níž se vetřel. Muže viní z pokusu o vraždu
„O tom, co se stalo, vím jen ze spisu a od policie. Nerozumím tomu, jak tam mohlo začít hořet, a nesouhlasím s tím, že je mi to dáváno za vinu,“ prohlásil u pražského městského soudu Votýpka. Jak se jeho DNA dostala na sirku nalezenou na místě činu, vysvětlit nedokázal. Zmínil, že sousedku znal od svého dětství a vnímal ji jako babičku.
V danou noc se u ní po popíjení s kamarády zastavil, protože si chtěl s někým popovídat o svém bývalém vztahu. Trvá na tom, že od ženy po zhruba hodinovém rozhovoru odešel, když odmítl její nabídku na přespání.
Seniorka podle obžaloby dokázala včas zareagovat na zápach kouře a když spatřila přes prosklené dveře obývacího pokoje metrové plameny, zvládla je uhasit přikrývkou. Zabránila tak nejen tomu, aby se oheň rozšířil v bytě, ale i na chodbách a schodištích domu. Policisté Votýpku zadrželi hned v den incidentu, následující měsíce strávil ve vazbě.
V panelovém domě spaly v dané době desítky lidí, oheň by ohrozil zejména 19 obyvatel z vyšších pater. Předseda soudního senátu Radek Mařík v úterý zmínil, že obecné ohrožení by bylo možné posoudit přísněji, v takovém případě by obžalovanému hrozilo 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
Votýpkovi hrozí deset až 18 let vězení, soudce ho ale upozornil i na možnost zpřísnění právní kvalifikace. Hlavní líčení bude pokračovat v červnu výpověďmi svědků včetně sousedky. Votýpka už byl v minulosti trestaný, naposledy obecně prospěšnými pracemi za porušování domovní svobody.