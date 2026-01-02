Zápisy do prvních tříd se konají v době od 15. ledna do 15. února 2026. Ale neznamená to, že rodiče mají k dispozici celou tuto dobu. Jde pouze o jakési mantinely vymezené ministerstvem školství, do kterých se zřizovatelé musí při plánování konkrétních termínů vejít. Ve skutečnosti budou mít rodiče na zápis do vybrané školy pouze dva dny, v Praze většinou 4. a 5. února 2026.
Pro zápis dítěte do první třídy základní školy je podstatné znát svou spádovou školu a vědět, zda škola (nebo celá městská část) používá systém elektronických zápisů. V hlavním městě se to týká městských částí Praha 3, Praha 5 a Praha 11, mimo Prahu ho pak užívají například Liberec, České Budějovice nebo Brno. Tato města a městské části využívají Zápis do škol. Praha 6 spoléhá zase na systém Jak do školy. Praha 7 upozorňuje na registrační systém na webech konkrétních škol.
Všem rodičům doporučujeme sledovat web spádové školy, kde se dozvědí i o elektronickém registračním systému, jaký škola používá, kdy bude dostupný a jak se do něj dostat. Většinou je to od 5. nebo 12. ledna.
Elektronické generování přihlášek zápisy zrychluje, v den zápisu ale stejně nejspíš budete muset do školy či škol osobně.
Termíny zápisů do 1. tříd
|Městská část
|Základní škola
|Zápisy
|Praha 1
|Malostranská, nám. Curieových, Gutha-Jarkovského
|11. a 12. února 2026
|Brána jazyků
|21. a 22. ledna 2026
|Vodičkova
|28. ledna 2026
|Praha 2
|Botičská, Kladská
|2. a 3. února 2026
|Jana Masaryka
|3. a 4. února 2026
|Londýnská
|7. února 2026
|Na Smetance
|19. a 20. ledna 2026
|Resslova, Sázavská, u sv. Štěpána, Vratislavova
|9. a 10. února 2026
|Slovenská
|10. a 11. února 2026
|Praha 3
|všechny školy v Praze 3
|4. a 5. 2. 2026
|Praha 4
|všechny školy v Praze 4
|4. a 5. 2. 2026
|Praha 5
|souhrnný termín bez specifikace pro jednotlivé školy
|2. února – 13. února 2026
|Praha 6
|všechny školy v Praze 6
|10. a 11. února 2026
|Praha 7
|všechny školy v Praze 7
|4. a 5. 2. 2026
|Praha 8
|každá škola jindy
|od 19.1. (Žernosecká) do 12. 2. (Hlivická a Hovorčovická)
|Praha 9
|všechny školy v Praze 9
|11. – 12. února 2026
|Praha 10
|všechny školy v Praze 10
|10. – 11. února 2026
První fáze zápisů: generování přihlášky
Registrace v aplikaci nebo na webu
První fáze se týká jen škol a rodičů, kteří používají některou z uvedených aplikací. Nejpozději od poloviny ledna 2026, nejspíš ale už 5. ledna, bude možné si v aplikaci Zápis do škol vytvořit přihlášku pro konkrétní školu (Praha 3, 5, 11). Od 12. ledna bude spuštěna registrace v systému Jak do školy (Praha 6).
Jak uvedl na dni otevřených dveří ZŠ Jiřího z Poděbrad zástupce ředitelky David Kučera, rodiče nejprve vyplní informace o dítěti a poté si zvolí školu nebo školy, kam své dítě chtějí přihlásit. Profil dítěte vyplňují pouze jednou, ne pro každou školu zvlášť.
|
Co s předškolákem procvičit k zápisu? Výslovnost, souhlásky i tkaničky
Počet škol, kam malého předškoláka přihlásit, není omezen. Jak ale doporučil ředitel ZŠ Lupáčova v Praze 3 Jiří Kopecký, smysl má podat dvě až tři přihlášky. „Vždy by to měla být spádová škola a potom to může být jedna nebo dvě další,“ řekl a dodal, že je možné do přihlášky uvést i preferenci konkrétní školy. Stejný postup doporučila i ředitelka Jana Petřinová, podle níž školy v případě přijetí dítěte na více míst komunikují s rodiči i mezi sebou tak, aby uvolněná místa mohly nabídnout dalším dětem v pořadí.
Vytisknout a podepsat
Vygenerovanou přihlášku, přesněji žádost o přijetí, si rodiče musí stáhnout v pdf a vytisknout. Následně ji musí podepsat a doručit fyzicky do školy či škol ve dnech zápisu.
Všechny oslovené školy uvedly, že v případě, že by rodiče neměli možnost tisku, lze ho provést i přímo ve škole před zápisem. Někteří ředitelé rodiče žádají, aby se kvůli vytištění přihlášky raději domluvili a zastavili předem, protože ve dnech zápisů mohou být pracovníci školy zaneprázdnění.
S vygenerováním přihlášky vám systém vygeneruje unikátní číselný kód, který zajistí anonymitu dítěte. Později pod tímto kódem najdete informace o přijetí. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), což je v případě českých občanů rodné číslo.
Druhá fáze: ostrý zápis
Jak podat přihlášku
Tato fáze se týká jak rodičů, kteří mají vygenerovanou přihlášku pro své dítě, tak těch, kteří budou vyplňovat běžnou přihlášku.
Žádost o přijetí najdete většinou na webech škol, fyzicky si ji můžete předem vyzvednout na základní škole nebo po domluvě také na odboru školství na radnici ve své městské části.
K zápisu se rodiče, resp. aspoň jeden zákonný zástupce dítěte, musí dostavit osobně. Aplikace Zápis do škol umožňuje se předem objednat na konkrétní čas. Dalšími možnými způsoby doručení přihlášky jsou:
- datová schránka (vedená na fyzickou osobu, nikoli na firmu),
- zaslání poštou (ministerstvo školství doporučuje obálkou s modrým pruhem),
- e-mail s ověřeným elektronickým podpisem.
Co musíte mít k zápisu
S sebou si do školy vezměte:
- občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce dítěte,
- rodný list dítěte, případně jeho občanský průkaz,
- potvrzení o trvalém bydlišti v dané městské části (většinou stačí OP, u cizinců doklad o trvalém pobytu).
- Děti k zápisu nemusí.
Co naopak k zápisu vzít nemusíte, je vaše dítě. Některé školy používají termín motivační zápisy. Jde o čistě dobrovolnou aktivitu, kdy na zápis vezmete své dítě, a tomu se pak věnují pedagogové – nejčastěji učitelky prvního stupně, které si s ním mohou krátce popovídat, nechat ho nakreslit obrázek nebo mu zadat nějaký úkol. Motivační část zápisu je nepovinná a v případě, že podáváte přihlášky na více škol, zvažte, zda na každé chcete potomka podrobovat i motivačnímu zápisu.
Třetí fáze: rozhodnutí o přijetí
Lhůta je 30 dní
Na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí mají ředitelé 30 dní. Pro netrpělivé rodiče to může vypadat jako dlouhý čas, jak ale vysvětlila ředitelka ZŠ Jiřího z Poděbrad Jana Petřinová, tuto dobu školy využívají zejména ke zjišťování zájmu a preferencí rodičů, kteří své dítě přihlásili na více škol.
Zásadní informace, kterou by si rodiče měli zapamatovat, je tato: Informace o nepřijetí se doručuje písemně, datovou schránkou nebo e-mailem. Informace o přijetí se podle zákona nedoručuje.
Že bylo vaše dítě přijato na konkrétní školu, zjistíte podle unikátního kódu, který mu byl přidělen. „Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče,“ uvádí web hlavního města.
Kritéria pro přijetí
Ve veřejných základních školách v Praze platí jako základní kritérium pro přijetí spádovost. Každá městská část je rozdělena do několika spádových oblastí podle toho, do které školy z ní děti mají chodit. Rodiče si mohou vybrat pro své dítě i školu nespádovou, ale ta nemá povinnost ho přijmout.
Pokud má škola po přijetí všech přihlášených spádových dětí volnou kapacitu, přicházejí na řadu další kritéria, např.:
- přijetí dětí nespádových, ale z příslušné městské části,
- přijetí dětí nespádových, které již mají na ZŠ sourozence,
- přijetí dětí z jiných pražských částí,
- rozhodování losem.
Spádové oblasti městské části upravují například podle nové výstavby nebo podle počtu předškoláků, kteří zde žijí. Je proto dobré si předem zjistit, která škola je ta vaše spádová a žádost o přijetí si do ní pro jistotu podat i v případě, že máte vyhlédnutou nějakou jinou. Na změnu spádových oblastí pro nadcházející školní rok upozornila Praha 5.
V případě, že by vás z důvodu nedostatečné kapacity nepřijala ani spádová škola, obraťte se na příslušnou městskou část. Zřizovatel musí tento problém vyřešit a ve spolupráci s řediteli blízkých škol pro vás bude hledat řešení.
Potvrzení o trvalém bydlišti školy chtějí kvůli spádovosti. Právě spádové děti mají totiž přednost před těmi, pro které škola není spádová. V minulosti se často stávalo, že rodiče své děti naoko přehlašovali na jinou adresu, aby se dostaly na vyhlédnutou školu. Bojovala s tím například Praha 6, ale také škola na Lyčkově náměstí v Praze 8.
|
„Zjišťujeme, zda mají na adrese schránku.“ Školy bojovaly proti spádové turistice
Odklady povinné školní docházky
Horkým tématem mezi rodiči předškoláků se staly odklady. Nově jsou pravidla pro ně přísnější, ale neznamená to, že by byly „zakázané“ nebo že už na ně nebude mít téměř nikdo nárok.
Takzvaná odkladová novela nabyla účinnosti v září 2025, ne všechny změny ale zavádí hned.
Pro děti narozené po 1. dubnu 2020 se ve věci odkladů nic nemění. Pro ty, které se narodily do 31. března 2020, už platí nová pravidla. Doporučení k odkladu musí vydat jednak pedagogicko-psychologická poradna (případně speciální pedagogické centrum), jednak i odborný lékaři či klinický psycholog. Kladné stanovisko pediatra či praktického lékaře pro děti a dorost již nestačí.
Ministerstvo školství uvádí i konkrétní příklady, kdy již odklad nebude možný: patří mezi ně chronické onemocnění dýchacích cest, Aspergerův syndrom a autismus, socio-emoční nezralost, hyperaktivita, porucha pozornosti či jiné kulturní prostředí. Na druhé straně bude od září 2026 povinně v každé třídě nad 15 žáků asistent pedagoga.
|
Nové zápisy do ZŠ 2026. Přehled změn pro rodiče budoucích prvňáčků