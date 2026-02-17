Zásah na fakultě sociálních věd. Policisté kvůli výhrůžce zadrželi člověka

Podle informací serveru Novinky.cz policie zadržela akademického zaměstnance školy. Policejní akce uskutečnila ve třech fakultních budovách - v Jinonicích, Hollaru a v Opletalově.
„Na místo jsme neprodleně vyrazili. Nikomu se nic nestalo,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policie nyní zjišťuje, co přesně se odehrálo, okolnosti zatím nebude komentovat.
„Policie hledala podezřelého člověka, ten se v našich fakultních budovách ale nenacházel,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí FSV UK Kristýna Springorum. „Dále probíhá vyšetřování a věc je v rukou policie, našim studentům ani zaměstnancům žádné nebezpečí nehrozí,“ dodala.
Zásah se podle Springorum uskutečnil kolem 8:30 a trval krátce, zhruba pět až 15 minut. Vedení fakulty o něm informovalo studenty i zaměstnance prostřednictvím krizového informačního a svolávacího systému univerzity.
Nyní je policejní akce ukončena a nehrozí žádné nebezpečí. Čeho se údajná výhrůžka týkala, mluvčí neřekla a odkázala na policii. Fakulta zahájila 16. února letní semestr.