Opět stojí skoro celá trasa metra A. Do tunelu vběhlo štěně vlčáka

Dopravní podnik hlavního města Prahy ve čtvrtek ráno informoval, že v tunelu metra zasahují složky integrovaného záchranného systému (IZS).
Podle Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Motol a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout i proud v metru. Jak dlouho metro nepojede, se zatím neví.
Policie na síti X uvedla, že pes nejprve běžel ze stanice Motol na Petřiny a teď se podle dostupných informací přesouvá směrem do centra na Bořislavku.
Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje
„Jedná se asi o ročního vlčáka. Jestli je to fena nebo pes zatím nevíme,“ dodala policie na síti.
Policie také napsala, že policisté hledající zatoulané štěně, dali zvířeti pracovní jméno Metrouš.
Cestující mohou v úseku Dejvická – Nádraží Veleslavín využít linky 20, 26.
Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny
V úseku Nádraží Veleslavín – Nemocnice Motol jezdí náhradní autobusy s označením xA. V úseku Hradčanská – Petřiny jezdí linky 1,2 a v úseku Dejvická – Prašný most – Nemocnice Motol jezdí linka 180.
Potíže mají i tramvaje
Komplikace se nevyhýbají ani tramvajové dopravě. Havárie inženýrských sítí v Bělohorské ulici u zastávky Drinopol zastavila před 10:00 provoz tramvají mezi Malovankou a Bílou Horou. Omezilo to linky 22 a 25.
V úseku Malovanka - Vypich - Bílá Hora je zavedena náhradní autobusová doprava X22, informoval pražský dopravní podnik.
Pes zaběhnutý v tunelu představuje tento týden už druhé vážné přerušení provozu metra. Ve středu krátce nejezdila linka C. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada při instalaci osvětlení ve stanici Pankrác.