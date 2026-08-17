Hasiči provedli evakuaci i s ohledem na dobrou dostupnost pražské MHD, kterou mohli cestující využít. Událost se obešla bez dalších následků.
Podle Kavky se mimořádná událost dále vyšetřuje.
„Zatím je evidovaná jako nepovolená jízda vlaku, ale většinou se například jedná o nedobrzdění před návěstidlem,“ dodal pro iDNES.cz.
Provoz v obou směrech se podařilo na trati obnovit před 16. hodinou.
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