Zamilovaná zastávka Anděl. Pražský dopravní podnik chystá májové přestrojení

Autor: meli
  12:02aktualizováno  12:02
Pražský dopravní podnik převleče zastávku Anděl v ulici Nádražní do romantických motivů. Lidé budou moci na místě zanechat vzkaz, na oplátku dostanou zamilovanou placku nebo drobné občerstvení. Přestrojení se uskuteční ve středu 29. dubna u příležitosti oslav blížícího se 1. máje.
Zamilovaná zastávka na Strossmayerově náměstí 2025 | foto: PID

Zastávka Anděl v ulici Nádražní se promění v oblíbenou „Zamilovanou“, sdělil Pražský dopravní podnik, který tradičně zdobí tramvajové stanice i ve Vánočních a Velikonočních motivech.

„Stane se tak ve středu 29. dubna ráno. V 10:00 už se u nás budete moci zastavit, popovídat si s námi a opět zanechat vzkaz pro vaši minulou, současnou nebo budoucí lásku,“ uvedl podnik na svém instagramovém profilu.

Na oplátku dostanou cestující tzv. „zamilovanou placku“. „Placky budeme rozdávat pro případ, že byste třeba měli zájem se s někým dát do řeči a dát ostatním vědět, že nechcete cestovat sami,“ uvedl DPP.

Ve středu se změní také některé vestibuly stanic metra v rámci akce Nalaďte se v metru. Mladí hudebníci se cestujícím pokusí zpříjemnit cestování svými vystoupeními.

Akce se koná ve vestibulech stanic Florenc C, Můstek A, Náměstí Republiky (výstup Palladium) a Vltavská ve spolupráci s Konzervatoří a VOŠ Jaroslava Ježka.

Akce se uskuteční už poněkolikáté. Loni „Zamilovanou“ zastávku hostilo Strossmayerovo náměstí, které se pyšnilo prvomájovou výzdobou v ulici Dukelských hrdinů. O rok dříve se do růžova zbarvilo Palackého náměstí.

Zastávky byly dekorovány vždy v pestré zamilované tematice. Srdcové vzkazy s nápisy „Pojedu ti naproti“, „Jedeme v tom spolu“ či „Už jedeš?“ doplňovaly svazky růžových balónků, které zkrášlovaly zastávku s nápisem „Zamilovaná“.

Nápad se setkal s pozitivním ohlasem a lidé na místě zanechali desítky vzkazů. „Mějte se rádi!“, „Pro rodinu“, „Moc tě miluju, lásko. A+M.“, „Riki, jsi nejlepší!“, „Pro všechny, co jezdí MHD“ nebo „Pro kocoura a bratra“ zdobily před dvěma lety Palackého náměstí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

