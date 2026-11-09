Povolební jednání v Berouně se vracejí na začátek, prohlásila dnes lídryně vítězného Berouna sobě Barbora Skálová. Reagovala tak na jednání koaličního partnera Společně pro Beroun, který prosadil přerušení dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva na dva týdny. Jako důvod uvedl údajný střet zájmů jedné z navržených členek rady za Beroun sobě. Skálová obvinění odmítla, podle ní jde o záminku, aby už dohodnutá dvoukoalice padla.
Beroun sobě uzavřel koalici se Společně pro Beroun, které skončilo ve volbách na druhém místě. Obě uskupení mají společně v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 12 křesel. Starostkou se měla stát Skálová, místostarostou lídr Společně pro Beroun Petr Horák.
Horák na zastupitelstvu poukázal na údajný střet zájmů Kristýny Kymličkové navržené do rady města za Beroun sobě. Kymličková podle něj pracuje pro developera, přitom by měla mít na starosti územní rozvoj a investice. Její manžel je podle něj navíc zodpovědný za řízení staveb ve firmě, která měla v Berouně na starosti několik významných staveb. "Vyzvali jsme naše koaliční partnery, aby tuto situaci řešili," uvedl Horák. Dosud se tak podle něj nestalo, proto navrhl přerušit jednání, aby byl čas na doladění koaliční smlouvy.
Skálová to označila za záminku, aby koalice padla. "My to považujeme za porušení koaliční smlouvy, ještě v pátek jsme si potvrzovali, že koaliční smlouva platí," dodala. "Jednání začínají úplně od začátku," řekla ČTK.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, o jeden mandát si polepšil. Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty. Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu.
Dosavadní starostka Soňa Chalupová se do zastupitelstva nedostala. Letos na jaře odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. Občanské demokraty vedl do voleb dvacetiletý student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát. Chalupová v čele města zůstává do zvolení nového starosty, aby mu mohla funkci řádně předat. Totéž platí pro dosavadní místostarosty.