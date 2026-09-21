Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu zřizovací listiny Základní školy Juventa, která je jedním z kroků potřebných k rozšíření školy o středoškolské vzdělávání. Lyceum má mít kapacitu 120 studentů, každý rok by mělo otevřít jednu třídu nejvýše s 30 studenty. Zastupitelé se v krátké době zabývali návrhem podruhé, v srpnu nezískal potřebný počet hlasů. Pro změnu dnes hlasovalo všech 15 zastupitelů.
"Třeba to bude dneska první vlaštovka, když zastupitelé budou vnímaví a empatičtí a schválí tady toto lyceum. Protože když se podíváte na okolní města, tak třeba Lysá nad Labem, která má 10.000 obyvatel, tak má dvě střední školy," řekl před hlasováním zastupitelům starosta čtrnáctitisícového města Milan Pour (ANO 2011).
Aby mohlo lyceum příští rok otevřít, musí město ještě požádat o zápis změn do školského rejstříku. Žádost musí podat do konce září. Záležitostí se má ještě ve středu zabývat rada města.
Lyceum má využívat část pavilonu E Juventy, kde je nyní školní družina. Prostory se mají uvolňovat postupně s přibývajícími ročníky, družina se přesune do jiných částí školy. V prvním roce bude lyceum potřebovat nejvýše dvě učebny. Město musí zajistit změnu účelu užívání prostor a některé technické úpravy. Počítá také s postupným nákupem vybavení a později se specializovanou počítačovou učebnou. V dalších letech předpokládá zhruba tři další úvazky nepedagogických pracovníků.
Podle městské finanční bilance by měly náklady v prvních čtyřech letech pokrýt příjmy z rozpočtového určení daní. Město počítá s 35.000 korunami na studenta ročně, od pátého roku předpokládá přebytek zhruba 1,45 milionu korun ročně.
Milovice vlastní střední školu nemají. Místní děti dojíždějí za středoškolským vzděláním například do Lysé nad Labem, Nymburka, Mladé Boleslavi, Prahy nebo Čelákovic. Město dříve usilovalo o otevření detašovaného pracoviště obchodní akademie z Lysé nad Labem, Středočeský kraj ale tento záměr odmítl kvůli finančním, organizačním a personálním rizikům. Krajem doporučenou variantou bylo zřízení střední školy přímo městem.
Do dvou milovických základních škol chodí zhruba 1900 dětí. Základní škola Juventa má rejstříkovou kapacitu 1500 žáků, nyní ji podle města navštěvuje necelých 1200 dětí. Radnice se odkazuje také na predikci dalšího vývoje, podle níž se neočekává růst počtu žáků Juventy. Zaměření připravovaného lycea město podle podkladů konzultovalo se Středočeským krajem a ministerstvem školství.