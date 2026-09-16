Zastupitelé Nymburka debatovali o zásahu NCOZ, starosta další informace neuvedl

Autor: ČTK
  18:58aktualizováno  18:58
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem), kterého v úterý zadržela policie, dnes zastupitelům přečetl své dřívější prohlášení a zdůraznil, že nebyl obviněn. Zakázky na plavecký bazén a zimní stadion, o které se podle něj policie zajímala, označil na dotaz zastupitelů za "nosné". Část opozičních zastupitelů považovala Machovo vysvětlení za nedostatečné, v diskusi ale také zaznělo, že do komunálních voleb zbývají jen tři týdny a změny ve vedení města by nyní jeho chodu neprospěly. Mach ČTK po zastupitelstvu řekl, že na tom, že jde do voleb v čele hnutí, se nic nemění.

Mach přečetl své dnešní prohlášení k zadržení při zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), bližší informace o okolnostech policejního zásahu ani o prověřovaných zakázkách neobsahovalo. "Procesní úkony NCOZ ve vztahu k mé osobě se týkaly výkonu mé funkce starosty města Nymburk," stojí v závěru prohlášení. Na další dotazy k případu odmítl odpovědět s odkazem na to, že je vázán mlčenlivostí.

Mach ČTK po zastupitelstvu řekl, že očekává, že vyšetřování potrvá delší dobu. Každou zakázku před schválením rady podle něj připravuje odbor investic. "Ani v tomhle nehraju žádnou roli," řekl ČTK.

Opoziční zastupitel Tomáš Friedel (Změna pro Nymburk) považoval Machovo vyjádření na jednání zastupitelstva za nedostatečné. Zdůraznil, že na Macha i Vocáska je sice nutné pohlížet jako na nevinné, závažnost situace ale podle něj dokládají i úterní policejní úkony. "Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje a přečtením jednoho odstavce je ta věc vyřešená," řekl Friedel. Mach na další dotazy k případu odmítl odpovědět s odkazem na to, že je vázán mlčenlivostí. ČTK už dnes ráno řekl, že žádnou zakázku neovlivňoval. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Na dotaz zastupitelů, zda se policejní úkony týkaly právě těchto zakázek, Mach pouze uvedl, že "jsou nosné".

Také místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS), který byl mezi pěti zadrženými, se odkázal na mlčenlivost. "V současné době nevnímám, že bych něco porušil, že bych se něčeho dopustil, tudíž nemám zájem na tom, abych odstupoval," řekl Vocásek.

Opoziční zastupitel Ivan Černovský (Nymburští demokraté) poukázal na to, že v jiných městech by byl tlak na vedení města v podobné situaci mnohem větší. "Očekávat, že dneska rada města, respektive vy a pan místostarosta rezignuje, by bylo tedy něco logického, bohužel se tak evidentně nestane," řekl Černovský.

V diskusi také zaznělo, že do komunálních voleb zbývá jen několik týdnů a razantnější změny například odvoláním rady města nebo části jejích členů by chodu města nyní neprospěly. "Máme tři týdny do voleb, ať si to každý vyhodnotí sám," řekla zastupitelka Adriena Gabrielová (ANO 2011).

Nymburk vede koalice hnutí Nymburk s klidem a ODS. Předloni v červnu opustily NSK kvůli názorovým neshodám tři zastupitelky. Koalice, která měla v 21členném zastupitelstvu původně 12 členů, je tak menšinová s devíti zástupci. ODS získala ve volbách v roce 2022 dva mandáty, stejně jako Změna pro Nymburk. Za Machovým hnutím s deseti mandáty skončili druzí Nymburští demokraté se čtyřmi mandáty, třetí ANO pro Nymburk má tři zastupitele. Město má asi 15.000 obyvatel.

NCOZ v úterý na základě soudních příkazů prováděla na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor a pozemků. Podle Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, úkony souvisejí s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle paragrafu 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů. Policie všech pět zadržených propustila a nikoho neobvinila.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

V jihlavské šatlavě začal šestý ročník studentské výstavy

ilustrační snímek

V Jihlavě začal šestý ročník studentské výstavy G.RAW. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po pěti letech výstava změnila...

17. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet