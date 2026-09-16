Zastupitelé Nymburka debatovali o zásahu NCOZ, starosta další informace neuvedl

Starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem), kterého v úterý zadržela policie, dnes zastupitelům přečetl své dřívější prohlášení a zdůraznil, že nebyl obviněn. Zakázky na plavecký bazén a zimní stadion, o které se podle něj policie zajímala, označil na dotaz zastupitelů za "nosné". Část opozičních zastupitelů považovala Machovo vysvětlení za nedostatečné, v diskusi ale také zaznělo, že do komunálních voleb zbývají jen tři týdny a změny ve vedení města by nyní jeho chodu neprospěly. Mach ČTK po zastupitelstvu řekl, že na tom, že jde do voleb v čele hnutí, se nic nemění.
Mach přečetl své dnešní prohlášení k zadržení při zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), bližší informace o okolnostech policejního zásahu ani o prověřovaných zakázkách neobsahovalo. "Procesní úkony NCOZ ve vztahu k mé osobě se týkaly výkonu mé funkce starosty města Nymburk," stojí v závěru prohlášení. Na další dotazy k případu odmítl odpovědět s odkazem na to, že je vázán mlčenlivostí.
Mach ČTK po zastupitelstvu řekl, že očekává, že vyšetřování potrvá delší dobu. Každou zakázku před schválením rady podle něj připravuje odbor investic. "Ani v tomhle nehraju žádnou roli," řekl ČTK.
Opoziční zastupitel Tomáš Friedel (Změna pro Nymburk) považoval Machovo vyjádření na jednání zastupitelstva za nedostatečné. Zdůraznil, že na Macha i Vocáska je sice nutné pohlížet jako na nevinné, závažnost situace ale podle něj dokládají i úterní policejní úkony. "Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje a přečtením jednoho odstavce je ta věc vyřešená," řekl Friedel. Mach na další dotazy k případu odmítl odpovědět s odkazem na to, že je vázán mlčenlivostí. ČTK už dnes ráno řekl, že žádnou zakázku neovlivňoval. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. Na dotaz zastupitelů, zda se policejní úkony týkaly právě těchto zakázek, Mach pouze uvedl, že "jsou nosné".
Také místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS), který byl mezi pěti zadrženými, se odkázal na mlčenlivost. "V současné době nevnímám, že bych něco porušil, že bych se něčeho dopustil, tudíž nemám zájem na tom, abych odstupoval," řekl Vocásek.
Opoziční zastupitel Ivan Černovský (Nymburští demokraté) poukázal na to, že v jiných městech by byl tlak na vedení města v podobné situaci mnohem větší. "Očekávat, že dneska rada města, respektive vy a pan místostarosta rezignuje, by bylo tedy něco logického, bohužel se tak evidentně nestane," řekl Černovský.
V diskusi také zaznělo, že do komunálních voleb zbývá jen několik týdnů a razantnější změny například odvoláním rady města nebo části jejích členů by chodu města nyní neprospěly. "Máme tři týdny do voleb, ať si to každý vyhodnotí sám," řekla zastupitelka Adriena Gabrielová (ANO 2011).
Nymburk vede koalice hnutí Nymburk s klidem a ODS. Předloni v červnu opustily NSK kvůli názorovým neshodám tři zastupitelky. Koalice, která měla v 21členném zastupitelstvu původně 12 členů, je tak menšinová s devíti zástupci. ODS získala ve volbách v roce 2022 dva mandáty, stejně jako Změna pro Nymburk. Za Machovým hnutím s deseti mandáty skončili druzí Nymburští demokraté se čtyřmi mandáty, třetí ANO pro Nymburk má tři zastupitele. Město má asi 15.000 obyvatel.
NCOZ v úterý na základě soudních příkazů prováděla na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších prostor a pozemků. Podle Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, úkony souvisejí s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle paragrafu 256 trestního zákoníku a dalších majetkových a souvisejících trestných činů. Policie všech pět zadržených propustila a nikoho neobvinila.