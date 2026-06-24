Zastupitelé Nymburka udělili označení čestný občan Oskaru Krausemu

Zastupitelé Nymburka dnes udělili čestné občanství nymburskému rodákovi, politickému vězni a galeristovi Oskaru Krausemu, od jehož narození uplyne letos v září 100 let. Ocenění získal in memoriam za propagaci české kultury a šíření dobrého jména města Nymburk v zahraničí. Krause zemřel ve Švýcarsku v roce 2011 ve věku 84 let.
"Životní příběh Oskara Krauseho v sobě spojuje jak osobní statečnost a nezlomnost v časech komunistické totality, tak mimořádný přínos pro šíření české kultury ve světě, a spolu s tím i dobrého jména České republiky – včetně města Nymburk," uvedl v návrhu historik a publicista Zdeněk Hazdra.
Oskar Leo Krause byl v 50. letech minulého století pronásledován a vězněn komunistickým režimem. V roce 1969 odešel do Švýcarska, kde v roce 1973 založil v městečku Pfäffikon Galerii Krause, jejímž cílem bylo pomáhat exilovým umělcům a vytvořit místo pro setkávání krajanů. Galerie se stala vyhledávaným kulturním centrem pro Čechy a Slováky v exilu. Po pádu komunismu v roce 1989 se Krausemu otevřela možnost znovu navštěvovat svoji vlast, činnost švýcarské galerie tak rozšířil o autory žijící doma, uvedl Hazdra v návrhu.
V roce 2004 se Krause v Nymburce významně podílel na odhalení pamětních desek na budově Sokolovny a Hálkově divadle obětem politických procesů z roku 1950. V roce 2008 vydal knihu vzpomínek Snad jsem nezabloudil. Galerii předal své ženě Alici, která spolu s jeho dcerou v září přijede do Nymburka.
Naposledy nymburští zastupitelé udělili čestné občanství v roce 2024 olympijskému vítězi v rychlostní kanoistice Martinu Fuksovi.
Zastupitel Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk) ocenění pro Krauseho uvítal, před hlasováním ale upozornil, že titul čestný občan byl v minulosti udělován žijícím lidem. "Otvíráme debatu o tom, jestli Nymburk bude udělovat čestná občanství in memoriam, doposud zde máme téměř stoletou tradici toho, že město uděluje čestná občanství žijícím lidem," řekl Fojtík. Připomněl, že v řadách nymburských osobností je několik dalších, které by si podle něj titul zasloužily, například protifašistický odbojář Viktor Boháč.