Zastupitelé uložili radnici kroky, jež mají řešit problém odpadu v Molitorově

Autor: ČTK
  20:43aktualizováno  20:43
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zastupitelé Kouřimi dnes uložili vedení města podniknout kroky, jež mají podle nich pomoci vyřešit problém s velkým množstvím odpadu navezeným v Molitorově. Firmy tam odpad navezly při terénních úpravách pro golfový areál. Původní povolení počítalo s využitím nejvýše 10.000 tun zeminy a kamení. Odpadu je tam ale podle Spolku Za Molitorov mnohem víc, což obtěžuje obyvatele.

Zastupitelstvo dnes mimo jiné rozhodlo o tom, že starosta má podat stavebnímu úřadu podnět k zastavení dalších prací, zejména navážení dalšího materiálu, a k zákazu užívání stavby terénních úprav a dotčených pozemků ke zpracování materiálu, hlavně drcení a třídění. Starosta Luboš Čepelák (Starostové a nezávislí) se dnešního jednání nezúčastnil.

"Přinesli jsme na půdu zastupitelstva tuto ožehavou věc a doufáme, že se konečně začne něco dít a bude se konat podle zákona," řekl ČTK zastupitel Josef Šmejkal (Nezávislí pro Kouřim), jeden z předkladatelů schválených usnesení.

Zastupitelé dnes také uložili tajemníkovi městského úřadu, aby novému zastupitelstvu předložil písemnou zprávu o terénních úpravách a nakládání s odpady v Molitorově. Obsahovat má mimo jiné přehled správních řízení a kontrol, jichž se město účastní, podání města od 8. července, odpovědi úřadů a stav plnění dřívějších usnesení. Město si má rovněž od krajského úřadu vyžádat kopii dokumentu, který je v kontrolním protokolu kraje z listopadu 2025 uveden jako souhlasné vyjádření Kouřimi ke zřízení stacionárního zařízení na přilehlém pozemku.

Čepelák, který v nadcházejících volbách nekandiduje, ČTK ve středu řekl, že možnosti radnice zasáhnout do situace jsou omezené, mimo jiné proto, že jde o soukromé pozemky. Za řešení považuje dokončení povolených terénních úprav tak, aby v lokalitě vzniklo plánované golfové odpaliště. Uvedl rovněž, že stavební úřad Kouřim provedl v areálu 15. září kontrolní prohlídku, protokol zatím není k dispozici.

Na problémy v lokalitě v posledních měsících upozorňuje Spolek Za Molitorov, který na webu Skládka Molitorov zveřejňuje rovněž úřední dokumenty, které získal. Podle jeho předsedy Zdeňka Burdy začal spolek informace shromažďovat a zveřejňovat mimo jiné kvůli rozsahu nakládání se stavebním odpadem v areálu a hluku a prašnosti, které podle spolku obtěžují obyvatele. "Firma, která tady nelegálně dělá skládku, podala žádost o stacionární zařízení na zpracování odpadu a město bylo pasivní," řekl dnes Burda ČTK.

S přípravou území začaly firmy podle spolku na konci roku 2019. Terénní úpravy stavební úřad dodatečně povolil v roce 2021. Podle dokumentů zveřejněných spolkem firmy za roky 2023 a 2024 ohlásily státu přijetí celkem 425.389 tun odpadu.

V lokalitě působí několik společností, mezi nimi ŠTOCHL GROUP invest. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila této firmě pokutu 800.000 korun za provoz mobilního zařízení k úpravě odpadů v Molitorově v rozporu s povolením. Mobilní zařízení bylo povoleno pro dočasné zpracování odpadu u jeho původce jako součást konkrétní stavby. Podle dokumentů, které zveřejnil Spolek Za Molitorov, dospěla ČIŽP k závěru, že zařízení v Molitorově fungovalo fakticky jako stacionární. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí potvrdilo.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezónu. Milovníkům klasické hudby i...

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne během podzimu sérii koncertů na zajímavých místech Prahy a v Děčíně. Posluchače čeká klasická hudba, varhanní recitál i známé muzikálové...

2. října 2026  19:23

Z plechovky do galerie: Unikátní výstava ukáže kouzlo dírkové fotografie

Výstava fotografií: Z plechovky do galerie.

Obyčejná plechovka od kávy se může proměnit ve fotoaparát. Výstava Z plechovky do galerie představí unikátní snímky pořízené technikou dírkové komory, které zachycují architekturu, historická nádvoří...

2. října 2026  19:02

Poblíž Plzně dnes zemřel 76letý motorkář, sjel mimo vozovku, kde havaroval

ilustrační snímek

Poblíž Plzně dnes zemřel šestasedmdesátiletý motorkář. Z dosud nezjištěných příčin sjel napravo mimo vozovku, kde havaroval. Oživování na místě bylo neúspěšné....

2. října 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila vestavbu s tělocvičnou

ilustrační snímek

Nemocnice v Letovicích na Blanensku dokončila půdní vestavbu na hlavní budově za 53 milionů korun. Její součástí je rehabilitační tělocvična, šatny a sociální...

2. října 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostatky barona Starcka se vrací do hrobky, v rakvi našli milionový poklad

Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli...

Mimořádná událost čeká v sobotu obyvatele Města Touškov na Plzeňsku. V kostele svatého Jana Křtitele se uskuteční zádušní mše za barona Jana Antonína Starcka, který žil v letech 1808 až 1883, a jeho...

2. října 2026  18:02

Dopravní hřiště v Mělníce má nový povrch, slouží výuce i sportování

ilustrační snímek

Na dopravním hřišti v mělnické části Mlazice je nový povrch, slouží pro výuku i sportování. Přibyla také nová kruhová křižovatka a různé další prvky. Práce...

2. října 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro děti s akutními psychickými potížemi nemá kraj lůžka, Olomouc je konečně získá

Tiskové konference k představení koncepce dětské psychiatrické péče ve Fakultní...

Děti nebo dospívající v akutní psychické krizi nyní v Olomouckém kraji nemají k dispozici jediné specializované nemocniční lůžko, takže pokud potřebují hospitalizaci, musejí za péčí jinam. Tristní...

2. října 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Hradecká univerzita připomene Havlovy nedožité devadesátiny společnou četbou

ilustrační snímek

Univerzita Hradec Králové (UHK) si 5. října připomene nedožité devadesátiny bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla společnou četbou a pietou...

2. října 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Referendum o větrnících v Maršově u Úpice zatím nebude, obec ho vyhlásí znovu

ilustrační snímek

Maršov u Úpice na Trutnovsku zruší již oznámené referendum k výstavbě větrných elektráren v obci. Občané v něm měli hlasovat 9. a 10. října spolu s obecními...

2. října 2026  16:07

Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu

ilustrační snímek

Jihomoravští policisté nedaleko hranic ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na celoevropský tuningový sraz. Jednomu odebrali osvědčení o registraci vozu...

2. října 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Za dva týdny by jí bylo 100 let. Zemřela oceňovaná herečka Ranošová

Necelé dva týdny před 100. narozeninami zemřela 1. října 2026 herečka Štěpánka...

Necelé dva týdny před svými 100. narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová, sdělila dnes mluvčí Národního divadla moravskoslezského (NDM) Šárka Swiderová. Ranošová byla jednou ze...

2. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Lidé z Děčína v participativním rozpočtu vybrali úpravy lesů a Pohádkový les

ilustrační snímek

V Děčíně vzniknou nové možnosti pro trávení volného času v přírodě a pokračovat bude rozšiřování Pohádkového lesa. Obyvatelé města v participativním rozpočtu...

2. října 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.