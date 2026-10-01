Zastupitelé uložili radnici kroky, jež mají řešit problém odpadu v Molitorově

Zastupitelé Kouřimi dnes uložili vedení města podniknout kroky, jež mají podle nich pomoci vyřešit problém s velkým množstvím odpadu navezeným v Molitorově. Firmy tam odpad navezly při terénních úpravách pro golfový areál. Původní povolení počítalo s využitím nejvýše 10.000 tun zeminy a kamení. Odpadu je tam ale podle Spolku Za Molitorov mnohem víc, což obtěžuje obyvatele.
Zastupitelstvo dnes mimo jiné rozhodlo o tom, že starosta má podat stavebnímu úřadu podnět k zastavení dalších prací, zejména navážení dalšího materiálu, a k zákazu užívání stavby terénních úprav a dotčených pozemků ke zpracování materiálu, hlavně drcení a třídění. Starosta Luboš Čepelák (Starostové a nezávislí) se dnešního jednání nezúčastnil.
"Přinesli jsme na půdu zastupitelstva tuto ožehavou věc a doufáme, že se konečně začne něco dít a bude se konat podle zákona," řekl ČTK zastupitel Josef Šmejkal (Nezávislí pro Kouřim), jeden z předkladatelů schválených usnesení.
Zastupitelé dnes také uložili tajemníkovi městského úřadu, aby novému zastupitelstvu předložil písemnou zprávu o terénních úpravách a nakládání s odpady v Molitorově. Obsahovat má mimo jiné přehled správních řízení a kontrol, jichž se město účastní, podání města od 8. července, odpovědi úřadů a stav plnění dřívějších usnesení. Město si má rovněž od krajského úřadu vyžádat kopii dokumentu, který je v kontrolním protokolu kraje z listopadu 2025 uveden jako souhlasné vyjádření Kouřimi ke zřízení stacionárního zařízení na přilehlém pozemku.
Čepelák, který v nadcházejících volbách nekandiduje, ČTK ve středu řekl, že možnosti radnice zasáhnout do situace jsou omezené, mimo jiné proto, že jde o soukromé pozemky. Za řešení považuje dokončení povolených terénních úprav tak, aby v lokalitě vzniklo plánované golfové odpaliště. Uvedl rovněž, že stavební úřad Kouřim provedl v areálu 15. září kontrolní prohlídku, protokol zatím není k dispozici.
Na problémy v lokalitě v posledních měsících upozorňuje Spolek Za Molitorov, který na webu Skládka Molitorov zveřejňuje rovněž úřední dokumenty, které získal. Podle jeho předsedy Zdeňka Burdy začal spolek informace shromažďovat a zveřejňovat mimo jiné kvůli rozsahu nakládání se stavebním odpadem v areálu a hluku a prašnosti, které podle spolku obtěžují obyvatele. "Firma, která tady nelegálně dělá skládku, podala žádost o stacionární zařízení na zpracování odpadu a město bylo pasivní," řekl dnes Burda ČTK.
S přípravou území začaly firmy podle spolku na konci roku 2019. Terénní úpravy stavební úřad dodatečně povolil v roce 2021. Podle dokumentů zveřejněných spolkem firmy za roky 2023 a 2024 ohlásily státu přijetí celkem 425.389 tun odpadu.
V lokalitě působí několik společností, mezi nimi ŠTOCHL GROUP invest. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila této firmě pokutu 800.000 korun za provoz mobilního zařízení k úpravě odpadů v Molitorově v rozporu s povolením. Mobilní zařízení bylo povoleno pro dočasné zpracování odpadu u jeho původce jako součást konkrétní stavby. Podle dokumentů, které zveřejnil Spolek Za Molitorov, dospěla ČIŽP k závěru, že zařízení v Molitorově fungovalo fakticky jako stacionární. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí potvrdilo.