Zavřený neratovický stadion dočasně nahradí kluziště, bude možné ho o zastřešit

Zavřený neratovický zimní stadion do doby, než místo něj město vybuduje nový, nahradí od října mobilní kluziště. Vedení radnice tak chce i zajistit ledovou plochu pro hokejisty, školy i veřejnost. Kluziště bude možné zastřešit nafukovací halou, informovala dnes ČTK mluvčí neratovické radnice Barbora Walterová. Pokud se provoz kluziště osvědčí, vedení města podle mluvčí zvažuje, že ho odkoupí a bude provozovat i po dokončení nového zimního stadionu.
Kluziště s rozměry 18 krát 33 metrů bude mít mantinely, osvětlení i rolbu pro úpravu ledu a zatím má fungovat od října do března.
"V letních měsících bude ledová plocha překryta speciálním plastovým povrchem pro hokejbal a další míčové sporty," uvedla Walterová.
Stavbu nového zimního stadionu schválili neratovičtí zastupitelé letos v březnu. Vznikne na místě původního stadionu, který je kvůli špatnému technickému stavu zavřený a chystá se jeho demolice. Nový stadion by měl být hotový do konce roku 2028, nyní město připravuje potřebnou dokumentaci.