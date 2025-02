Mohl bych vás vypnout! Útočník v centru Prahy srazil dvě ženy pěstí k zemi

Obě zůstaly po útoku bezvládně ležet na zemi, uvedl v sobotu na policejním webu mluvčí Richard Hrdina. Muži v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení.

Incident se stal ve Vodičkově ulici v druhé polovině listopadu kolem 01:00, kdy dívky oslovil muž s lahví vodky v ruce.

„Poté, co mu daly jasně najevo, že o jeho přítomnost nemají zájem, tak jim podle výpovědi začal vyhrožovat se slovy ‚Ženy mají poslouchat, protože jsou podřadné‘ a ‚Víte, že bych vás tady mohl teď vypnout?‘. Na tato slova už bohužel poškozené nestihly zareagovat, protože muž pak okamžitě zaútočil pěstmi,“ uvedl k incidentu mluvčí.

Jednu z žen podle něj podezřelý udeřil do obličeje rukou, ve které měl láhev s vodkou, a to tak silně, že se sesunula k zemi. Kamarádka se ji pokusila bránit, ale i ji muž údery pěstí do obličeje srazil k zemi.

„Poté si útočník sebral svoji láhev s vodkou ze země a odešel neznámo kam. Obě dívky utrpěly zranění, kvůli kterým musely vyhledat lékařské ošetření,“ doplnil mluvčí s tím, že podezřelého kriminalisté vypátrali koncem ledna.