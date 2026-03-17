Wehrmacht v Praze a běsnící dav. Chlapec z fotky ještě netušil, jak se mu změní život

Autor: bur
  14:32
Česko si v neděli připomnělo výročí začátku okupace z 15. března 1939. Německá vojska tehdy napochodovala do Čech, aby nad nimi vyhlásila protektorát Čechy a Morava. Jednou z ikonických fotografií vystihující tehdejší události se stal jeden ze snímků jejich příjezdu do Prahy.
Zdeněk Kárný (s aktovkou mezi dvěma strážníky) spolu s dalšími rozzuřenými...

Zdeněk Kárný (s aktovkou mezi dvěma strážníky) spolu s dalšími rozzuřenými Pražany přihlížejí vstupu německých vojsk do Prahy. (15. března 1939) | foto: Facebook: Památník Terezín

Emil Hácha jedná s Adolfem Hitlerem na Pražském hradě. (16. března 1939)
Němečtí vojáci přijeli před Zemské vojenské velitelství v Praze na...
Němečtí okupační vojáci na prostranství před Pražským hradem jsou zdraveni...
Německá vojenská přehlídka na Václavském náměstí (19. března 1939)
Z té fotky, která připomíná jeden z nejtragičtějších dnů naší historie, čiší emoce i po téměř 90 letech.

Německé jednotky vjíždějí do hlavního města a dav Pražanů ostře vyjadřuje svůj nesouhlas. Křičením, hrozbou, pěstmi.

Na Můstku mezi nimi stojí chlapec. Drží aktovku, i jeho tvář je zkroucená hněvem. Stojí mezi dvěma policisty, kteří se spolu s kolegy snaží udržet bouřící dav. Jejich výraz ve tváři je naopak neutrální, až lhostejný.

Onen chlapec ještě netuší, jak vážně mu tento den změní život. A udělá ho povážlivě krátkým.

Fotografie pořízená na dolním konci Václavského náměstí je jedním z nejznámější snímků v historii Československa a jednou z nejpublikovanějších fotografií České tiskové agentury od jejího založení v roce 1918.

„Oním žalem zkroucený patnáctiletý chlapec s taškou v ruce je Zdeněk Kárný,“ připomněl jeho totožnost u příležitosti výročí Památník Terezín na svém Facebooku. A popisuje jeho krutý osud.

Už brzy po ustanovení protektorátu mladého studenta vyhodili z gymnázia. Tři roky poté ho spolu s rodinou deportovali do Terezína, kde už od počátku roku 1941 pracoval při přípravě ghetta jeho starší bratr Miroslav.

Adolf Hitler na Pražském hradě (15. března 1939)

„Zdeněk se v Terezíně rychle zapojil do společenského života v ghettu. Pracoval jako pekař, ve volných chvílích dával ostatním vězňům přednášky o přírodě,“ popisuje dál Památník Terezín.

Na konci září 1944 byli oba bratři deportováni do Osvětimi. Přestože byl Zdeněk mladý a zdatný muž zvyklý na fyzickou práci, neprošel selekcí a zavraždili ho hned po příjezdu v plynové komoře. „Bratr se s ním ani nestačil rozloučit.“

Zdeněk Kárný (s aktovkou mezi dvěma strážníky) spolu s dalšími rozzuřenými Pražany přihlížejí vstupu německých vojsk do Prahy. (15. března 1939)
Emil Hácha jedná s Adolfem Hitlerem na Pražském hradě. (16. března 1939)
Němečtí vojáci přijeli před Zemské vojenské velitelství v Praze na Malostranském náměstí. (15. března 1939)
Němečtí okupační vojáci na prostranství před Pražským hradem jsou zdraveni davem hajlujících Pražanů. (16. března 1939)
33 fotografií

Miroslav nacistické vyhlazovací tábory přežil, po válce se stal významným historikem. Příběh svého bratra sepsal na sklonku života pro Terezínské listy.

„Pohleďte ještě jednou na jeho tvář na fotografii, na tvář patnáctiletého chlapce, zbývalo mu tehdy jen ještě pět a půl let, než klubko jeho života bylo u konce. Neprožil je v zoufalství, ale v boji,“ vzpomínal Miroslav Kárný ve velmi osobním textu nazvaném Tvář z fotografie.

Wehrmacht na Václaváku. Kluka z ikonické fotky zavraždili v Osvětimi

Nejasnosti kolem autorství fotografie

Fotografie pořízená na dolním konci Václavského náměstí je jedním z nejznámější snímků v historii Československa a jednou z nejpublikovanějších fotografií České tiskové agentury od jejího založení v roce 1918.

Její autorství ovšem dodnes zůstává zahaleno tajemstvím. Redakce iDNES.cz snímek připomněla před dvěma lety v seriálu Slavné fotografie.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Neměl jsem pokyn kontrolovat branky, hájí se muž souzený za smrt dítěte na hřišti

Okresní soud v Břeclavi se začal zabývat případem spadlé branky na hřišti,...

Necelé dva roky poté, co padající fotbalová branka na hřišti usmrtila dvanáctiletého chlapce, případ projednává Okresní soud v Břeclavi. Na lavici obžalovaných usedl pracovník Technických služeb...

Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Město Chodov na Sokolovsku začalo s přebíráním tepelných výměníků, o které se zhruba 20 let soudilo se soukromou společností Marservis. Soudy naposledy rozhodly, že majetek tepelného hospodářství...

Festival BLIK BLIK bude poprvé třídenní, vizuální dění ovlivní i návštěvníci

Oblíbený festival světla BLIK BLIK v Plzni. Tisíce lidí se vydaly na trasu od...

Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK se letos uskuteční v Plzni už pojedenácté. Organizátoři ho poprvé připravili jako třídenní. Od čtvrtka do soboty čeká na návštěvníky tři a půl...

Birklen končí v čele Povodí Odry. Doplatil na pomalou nápravu po záplavách

Nový generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen

Vedení státního podniku Povodí Odry opouští jeho generální ředitel Petr Birklen. Ve funkci končí po dohodě s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem. Důvodem jsou přetrvávající stížnosti obcí na...

Nemocnice Třebíč zahájila provoz nových ambulancí přestavěných za 33 mil. Kč

ilustrační snímek

Nemocnice Třebíč zahájila provoz nových ambulancí v jednom z pavilonů. Celkové náklady na úpravy včetně vybavení byly přes 33 milionů korun. Vzniklo několik...

Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Pohled na vyznačený přechod pro chodce u autobusové zastávky Oldřichovice – Na...

Dopravní policisté z Frýdku-Místku řeší nehodu, která se stala minulý čtvrtek v třinecké části Oldřichovice. Neznámý řidič tam na vyznačeném přechodu pro chodce srazil dítě. Ačkoliv bezprostředně po...

Policejní pyrotechnici našli při stavbě D3 u Dolního Dvořiště stovky kusů munice

ilustrační snímek

Policejní pyrotechnici našli při stavbě dálnice D3 u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku za dva roky stovky kusů různé munice z druhé světové války. Jednalo se...

Zájem o Univerzitu Palackého je setrvalý, přišlo opět téměř 35.000 přihlášek

ilustrační snímek

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci letos dostala od zájemců o studium téměř 35.000 přihlášek. Počet je stejný jako loni i předloni. Zájem o studium meziročně...

Mexická hliníkárna Nemak zavře fabriku u Mostu, hledá zájemce o továrnu

Průmyslová zóna Joseph u Havraně na Mostecku (2016)

Hliníkárna Nemak končí v průmyslové zóně Joseph na Mostecku a bude hledat zájemce o továrnu. Mexický výrobce hliníkových součástek byl prvním investorem v zóně, která vznikla v roce 2002 jako nástroj...

Historický dům na náměstí v Krnově čeká rekonstrukce za 17 milionů korun

ilustrační snímek

Krnovská radnice dala opravit historický a památkově chráněný dům na na Hlavním náměstí v centru města. Rekonstrukce bude stát 17 milionů korun a dotkne se...

Hrad Kašperk na Klatovsku láká na divadlo, koncerty a historické slavnosti

ilustrační snímek

Divadlo, koncerty i historické slavnosti připraví letos pro návštěvníky nejvýše položený královský hrad v Čechách, šumavský Kašperk. Po zimní přestávce se...

Expozice na Ploštině se otevřou 4. dubna, budou i nové sezonní výstavy

ilustrační snímek

Kulturní památka Ploština na Zlínsku, která také připomíná osudy pasekářské osady Ploština vypálené na konci druhé světové války, se veřejnosti v letošní...

