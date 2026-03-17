Wehrmacht v Praze a běsnící dav. Chlapec z fotky ještě netušil, jak se mu změní život

Z té fotky, která připomíná jeden z nejtragičtějších dnů naší historie, čiší emoce i po téměř 90 letech.
Německé jednotky vjíždějí do hlavního města a dav Pražanů ostře vyjadřuje svůj nesouhlas. Křičením, hrozbou, pěstmi.
Na Můstku mezi nimi stojí chlapec. Drží aktovku, i jeho tvář je zkroucená hněvem. Stojí mezi dvěma policisty, kteří se spolu s kolegy snaží udržet bouřící dav. Jejich výraz ve tváři je naopak neutrální, až lhostejný.
Onen chlapec ještě netuší, jak vážně mu tento den změní život. A udělá ho povážlivě krátkým.
Fotografie pořízená na dolním konci Václavského náměstí je jedním z nejznámější snímků v historii Československa a jednou z nejpublikovanějších fotografií České tiskové agentury od jejího založení v roce 1918.
„Oním žalem zkroucený patnáctiletý chlapec s taškou v ruce je Zdeněk Kárný,“ připomněl jeho totožnost u příležitosti výročí Památník Terezín na svém Facebooku. A popisuje jeho krutý osud.
Už brzy po ustanovení protektorátu mladého studenta vyhodili z gymnázia. Tři roky poté ho spolu s rodinou deportovali do Terezína, kde už od počátku roku 1941 pracoval při přípravě ghetta jeho starší bratr Miroslav.
„Zdeněk se v Terezíně rychle zapojil do společenského života v ghettu. Pracoval jako pekař, ve volných chvílích dával ostatním vězňům přednášky o přírodě,“ popisuje dál Památník Terezín.
Na konci září 1944 byli oba bratři deportováni do Osvětimi. Přestože byl Zdeněk mladý a zdatný muž zvyklý na fyzickou práci, neprošel selekcí a zavraždili ho hned po příjezdu v plynové komoře. „Bratr se s ním ani nestačil rozloučit.“
Miroslav nacistické vyhlazovací tábory přežil, po válce se stal významným historikem. Příběh svého bratra sepsal na sklonku života pro Terezínské listy.
„Pohleďte ještě jednou na jeho tvář na fotografii, na tvář patnáctiletého chlapce, zbývalo mu tehdy jen ještě pět a půl let, než klubko jeho života bylo u konce. Neprožil je v zoufalství, ale v boji,“ vzpomínal Miroslav Kárný ve velmi osobním textu nazvaném Tvář z fotografie.
Nejasnosti kolem autorství fotografie
Její autorství ovšem dodnes zůstává zahaleno tajemstvím. Redakce iDNES.cz snímek připomněla před dvěma lety v seriálu Slavné fotografie.