Zdeněk Kučera: V Letňanech ještě není hotovo

Zadavatel: ANO 2011
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Máte tři dcery. Berou vás doma jako starostu, nebo je jim úplně jedno, co máte napsané na vizitce?
Doma moje funkce nikoho moc nezajímá. Pro ně jsem hlavně táta. A myslím, že je to tak správně.
Jsou k vám kritické?
Rozhodně. A čím jsou starší, tím víc. Mají vlastní názory a nemají problém mi je říct. Takže doma mám zpětné vazby dost.
Mluvíte spolu i o Letňanech?
Jasně. Zajímá mě, jak je vnímají ony. Dospělí často řeší dopravu, parkování nebo chodníky. Děti a mladí lidé zase to, kde se můžou potkat, kam můžou jít ven nebo co tady můžou dělat. Je to úplně jiný pohled.
Takže vám občas dávají i úkoly pro starostu?
To bych asi přeháněl. Ale pár dobrých nápadů už od nich přišlo.
Co dnes podle vás Letňany potřebují nejvíc?
Pořád toho vidím dost. Lepší doprava, další možnosti pro sport, lékaři nebo úpravy některých ulic a vnitrobloků. A samozřejmě školy. Letňany rostou a na to musíme reagovat.
Rostou poměrně rychle. Nemáte někdy pocit, že už je toho moc?
Nechci tu mít výstavbu, která nepřinese nic dalšího. Pokud mají přibývat nové byty, musí s nimi přijít školy, doprava, zeleň a služby. Nemůžeme si dovolit postavit domy a teprve potom dohánět všechno ostatní.
Dá se to vůbec z pozice starosty uhlídat?
Právě o to se snažím. Městská část sice nemá v řadě věcí poslední slovo, ale musí být při jednáních slyšet a říkat jasně, co potřebuje. Když má v Letňanech vyrůst nový projekt, zajímá mě, co přinese i lidem, kteří už tady žijí.
Když se podíváte zpátky, co se podle vás změnilo nejvíc?
Je toho víc. Ve školách a školkách přibylo téměř sedm set míst. Máme novou sportovní halu, přibyly ordinace, proměnil se veřejný prostor. A vyřešili jsme i řadu letitých právních sporů z minulosti.
Co z toho vám osobně udělalo největší radost?
Asi školy. Možná právě i kvůli tomu, že mám tři dcery. Když víte, že v městské části přibývají rodiny s dětmi, musíte mít kde ty děti učit. Teď nás například čeká další velký krok na ZŠ Fryčovická, kde vznikne čtrnáct nových tříd.
Kde na všechny ty investice berete peníze?
Jen z vlastního rozpočtu bychom toho moc nezvládli. Dohromady se nám ale z dotací podařilo získat téměř 1,7 miliardy korun. Díky tomu jsme mohli dělat věci, na které bychom jinak čekali ještě dlouhé roky. Pro mě je to běžná součást práce starosty. Nestačí říct, co chcete postavit. Musíte také vědět, jak to zaplatit.
Je něco, co vás na práci starosty i po těch letech pořád překvapuje?
Jak dlouho trvá dostat dobrý nápad do reality. Máte projekt, víte, co chcete udělat, ale pak přijdou povolení, jednání, razítka… Na začátku jsem si asi představoval, že spoustu věcí půjde zvládnout rychleji.
To musí být pro člověka, který o sobě říká, že je netrpělivý, docela těžké.
Máte pravdu. Pořád nemám rád, když se něco zbytečně vleče. Ale už také vím, že některé věci silou neurychlíte. Důležité je neztratit směr a dotáhnout je.
Hodně prosazujete sport. Není to tím, že sám pořád závodíte?
Určitě mě to ovlivňuje. Ale nechci stavět sportoviště pro sebe. Sport podle mě patří k místu, kde se dobře žije. A nemusíte závodit. Stačí mít možnost jít si zaběhat, projet se na kole, zacvičit si nebo poslat děti ven s míčem.
Po osmi letech ve funkci se nabízí jednoduchá otázka. Proč ještě pokračovat?
Protože mám pořád chuť tu práci dělat. Znám Letňany, vím, co máme rozdělané a kam je chci dál posunout. A hlavně nemám pocit, že je hotovo.
Takže „Ještě není hotovo“ není jen volební slogan?
Kdyby bylo hotovo, byl by to dost špatný slogan. Ale vážně, vystihuje to můj pocit. Hodně jsme toho už změnili. Teď chci dotáhnout další věci, které máme před sebou.