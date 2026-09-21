Zdeněk Kučera: V Letňanech ještě není hotovo

Autor:
Politická reklama
Sledovat Metro na Googlu

Zdeněk Kučera | foto: SOUKROMÝ ZÁKAZNÍK

Politická reklama

Metro.cz neovlivňuje obsah a není autorem. Více

Politická reklama je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner. Hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastní politické názory a stanoviska nebo ukázat více fotografií.

Aby byla na první pohled odlišitelná od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Politická reklama“ v záhlaví článku.

Pro politickou reklamu platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Pro zadavatele polické reklamy je povinnost vždy uvést zadavatele a zpracovatele inzerce.

Politická reklama, její titulky a tvrzení v ní obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

skrýt
Zdeněk Kučera vede Letňany osmým rokem a letos chce post starosty obhájit. Je tátou tří dcer, vášnivým sportovcem a člověkem, který přiznává, že trpělivost není jeho nejsilnější stránka. V rozhovoru mluví o tom, jak se Letňany pod jeho vedením změnily a proč má pořád chuť pokračovat.

Zadavatel: ANO 2011

Volby do zastupitelstev obcí 2026

Oznámení o transparentnosti

Máte tři dcery. Berou vás doma jako starostu, nebo je jim úplně jedno, co máte napsané na vizitce?

Doma moje funkce nikoho moc nezajímá. Pro ně jsem hlavně táta. A myslím, že je to tak správně.

Jsou k vám kritické?

Rozhodně. A čím jsou starší, tím víc. Mají vlastní názory a nemají problém mi je říct. Takže doma mám zpětné vazby dost.

Mluvíte spolu i o Letňanech?

Jasně. Zajímá mě, jak je vnímají ony. Dospělí často řeší dopravu, parkování nebo chodníky. Děti a mladí lidé zase to, kde se můžou potkat, kam můžou jít ven nebo co tady můžou dělat. Je to úplně jiný pohled.

Takže vám občas dávají i úkoly pro starostu?

To bych asi přeháněl. Ale pár dobrých nápadů už od nich přišlo.

Co dnes podle vás Letňany potřebují nejvíc?

Pořád toho vidím dost. Lepší doprava, další možnosti pro sport, lékaři nebo úpravy některých ulic a vnitrobloků. A samozřejmě školy. Letňany rostou a na to musíme reagovat.

Rostou poměrně rychle. Nemáte někdy pocit, že už je toho moc?

Nechci tu mít výstavbu, která nepřinese nic dalšího. Pokud mají přibývat nové byty, musí s nimi přijít školy, doprava, zeleň a služby. Nemůžeme si dovolit postavit domy a teprve potom dohánět všechno ostatní.

Dá se to vůbec z pozice starosty uhlídat?

Právě o to se snažím. Městská část sice nemá v řadě věcí poslední slovo, ale musí být při jednáních slyšet a říkat jasně, co potřebuje. Když má v Letňanech vyrůst nový projekt, zajímá mě, co přinese i lidem, kteří už tady žijí.

Když se podíváte zpátky, co se podle vás změnilo nejvíc?

Je toho víc. Ve školách a školkách přibylo téměř sedm set míst. Máme novou sportovní halu, přibyly ordinace, proměnil se veřejný prostor. A vyřešili jsme i řadu letitých právních sporů z minulosti.

Co z toho vám osobně udělalo největší radost?

Asi školy. Možná právě i kvůli tomu, že mám tři dcery. Když víte, že v městské části přibývají rodiny s dětmi, musíte mít kde ty děti učit. Teď nás například čeká další velký krok na ZŠ Fryčovická, kde vznikne čtrnáct nových tříd.

Kde na všechny ty investice berete peníze?

Jen z vlastního rozpočtu bychom toho moc nezvládli. Dohromady se nám ale z dotací podařilo získat téměř 1,7 miliardy korun. Díky tomu jsme mohli dělat věci, na které bychom jinak čekali ještě dlouhé roky. Pro mě je to běžná součást práce starosty. Nestačí říct, co chcete postavit. Musíte také vědět, jak to zaplatit.

Je něco, co vás na práci starosty i po těch letech pořád překvapuje?

Jak dlouho trvá dostat dobrý nápad do reality. Máte projekt, víte, co chcete udělat, ale pak přijdou povolení, jednání, razítka… Na začátku jsem si asi představoval, že spoustu věcí půjde zvládnout rychleji.

To musí být pro člověka, který o sobě říká, že je netrpělivý, docela těžké.

Máte pravdu. Pořád nemám rád, když se něco zbytečně vleče. Ale už také vím, že některé věci silou neurychlíte. Důležité je neztratit směr a dotáhnout je.

Hodně prosazujete sport. Není to tím, že sám pořád závodíte?

Určitě mě to ovlivňuje. Ale nechci stavět sportoviště pro sebe. Sport podle mě patří k místu, kde se dobře žije. A nemusíte závodit. Stačí mít možnost jít si zaběhat, projet se na kole, zacvičit si nebo poslat děti ven s míčem.

Po osmi letech ve funkci se nabízí jednoduchá otázka. Proč ještě pokračovat?

Protože mám pořád chuť tu práci dělat. Znám Letňany, vím, co máme rozdělané a kam je chci dál posunout. A hlavně nemám pocit, že je hotovo.

Takže „Ještě není hotovo“ není jen volební slogan?

Kdyby bylo hotovo, byl by to dost špatný slogan. Ale vážně, vystihuje to můj pocit. Hodně jsme toho už změnili. Teď chci dotáhnout další věci, které máme před sebou.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kdosi se pokusil vloupat do hrobky pěvkyně Červené, patrně použil páčidlo

Operní pěvkyně Soňa Červená

Neznámý pachatel poškodil hrobku operní pěvkyně Soni Červené v Hradci Králové. Na náhrobních deskách zůstaly stopy patrně po páčení. Případem už se zabývají policisté. Na hřbitově v hradecké části...

21. září 2026  14:22

Kriminalista ve svém volnu poznal muže podezřelého z loupeže v Teplicích

ilustrační snímek

Kriminalista v Teplicích poznal ve svém osobním volnu muže, který odpovídal popisu podezřelého z loupežného přepadení návštěvnice lázní. Muže, kterému je 31...

21. září 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Huawei představila cílovou architekturu inteligentní sítě WAN pro poskytovatele internetových služeb

21. září 2026  14:15

Už se to chystá. Na Mariánském náměstí bude odhalena Lavička Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:12

Šéf Škodovky balí kufry. Zellmer míří z Boleslavi na sever, čeká ho i spolupráce s Čínou

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer představuje velké...

Klaus Zellmer po více než čtyřech letech končí v čele Škody Auto a míří na sever. Z Mladé Boleslavi se přesune do Švédska, kde převezme vedení automobilky Volvo Cars. Do nové funkce nastoupí...

21. září 2026  14:12

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:11

Na Mariánském náměstí v Praze 1 na Starém Městě byla v pondělí 21.09.2026 zahájena výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 21. září 2026  14:11

Krušné hory patří turistům, začal jejich tradiční evropský festival Eurorando

ilustrační snímek

Letošní evropský festival pěší turistiky Eurorando zamířil do Krušných hor. Koná se jednou za pět let mimo hlavní sezónu a připomíná tak trochu turistickou olympiádu. Akce se obvykle účastní tři až...

21. září 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Do bývalého Prioru v Krnově se po přestavbě vrátí obchodníci

ilustrační snímek

Přestavba bývalého obchodního domu Prior v Krnově na Bruntálsku za více než 60 milionů korun se blíží ke konci. Stavební práce by měly skončit do konce září,...

21. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Písku znovu kandiduje 22 z 27 současných zastupitelů města

ilustrační snímek

Ze současných 27 zastupitelů Písku kandiduje v říjnových komunálních volbách 22 lidí. V čele kandidátky ANO opět stojí starosta Michal Čapek, jedničkou Pirátů...

21. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

ASMAX na veletrhu CIMAMotor 2026: nový pohled na to, jak by měl vypadat motocyklový interkom

21. září 2026  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet