Ze 33 zastupitelů Mladé Boleslavi znovu kandiduje 28, poprvé Piráti i Motoristé

Autor: ČTK
  11:34aktualizováno  11:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ze 33 současných mladoboleslavských zastupitelů jich bude v říjnových komunálních volbách znovu kandidovat 28. O další mandát se neucházejí první náměstek primátora a bývalý primátor Raduan Nwelati, Helena Tomanová, Stanislav Najman, David Vrbata a Lada Hrádková. Poprvé se voleb v Mladé Boleslavi zúčastní také Piráti a Motoristé sobě. ČTK to zjistila z údajů na webu volby.cz. Komunální volby budou 9. a 10. října.

O 33 míst v zastupitelstvu letos usiluje 264 kandidátů na osmi kandidátních listinách, všechny jsou plné. Před čtyřmi lety kandidovalo rovněž osm uskupení, kandidátů ale bylo 263, protože Hlas pro Boleslav postavil pouze 32 lidí.

Mandát obhajuje současný primátor Jiří Bouška, který vede společnou kandidátku ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav. Bouška je od loňského roku rovněž poslancem a působí také v krajském zastupitelstvu. ODS s podporou TOP 09 a nezávislých vede do voleb Michal Koliáš. Bývalý primátor Nwelati, který vedl město od roku 2006 do dubna 2024, letos nekandiduje.

Ke změně došlo i v čele kandidátky Starostů a nezávislých. Zatímco před čtyřmi lety ji vedl radní Pavel Nechanický, letos je lídrem náměstek primátora Daniel Marek. Nechanický kandiduje ze třetího místa. Na kandidátce STAN je také dvaaosmdesátiletý bývalý starosta a primátor Svatopluk Kvaizar. V zastupitelstvu působil v letech 1990 až 2022.

Hlas pro Boleslav vede zastupitel Robin Povšík, dvojkou je zastupitel Jiří Irain. SPD, která obhajuje tři mandáty, letos vede Jiří Gaudin. Před čtyřmi lety byla jedničkou její kandidátky Lada Hrádková. O hlasy voličů se uchází také společná kandidátka KSČM, Stačilo a nezávislých.

Kandidátku Šance pro Mladou Boleslav znovu vede zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení). Zatímco před čtyřmi lety uskupení tvořili Zelení a KDU-ČSL, letos se k nim připojili také Piráti a nezávislí kandidáti.

Poprvé kandidují v Mladé Boleslavi Motoristé sobě. Jejich kandidátku vede Kristýna Stiborská, která se loni za stejné hnutí ucházela o poslanecký mandát. Na mladoboleslavské kandidátce jsou také Tereza Hanušová a Eduard Roth. Oba loni kandidovali za Motoristy do Sněmovny, ještě v krajských volbách v roce 2024 se o hlasy ucházeli za SPD. Na rozdíl od roku 2022 letos nekandiduje uskupení Krásná Mladá Boleslav, tehdy spojené s Aliancí pro budoucnost a nezávislými kandidáty.

Mezi 264 kandidáty v Mladé Boleslavi je 184 mužů a 80 žen, ženy tak tvoří přibližně 30 procent. Nejmladším kandidátem je osmnáctiletý Matěj Procházka za Hlas pro Boleslav. Nejstarším je na kandidátce KSČM, Stačilo a nezávislých sedmaosmdesátiletý Josef Zábranský.

V komunálních volbách v roce 2022 v Mladé Boleslavi zvítězilo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů. Druhá skončila koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s devíti mandáty. STAN a Šance pro Mladou Boleslav získaly po čtyřech zastupitelích, SPD tři a Hlas pro Boleslav dva. Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlas pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Raduan Nwelati (ODS), poté ho vystřídal Jiří Bouška (ANO).

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