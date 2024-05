V Bubnech vzniká nová budova, průchod a železniční trať, na Výstavišti roste lávka

„Nová stanice Praha-Bubny je součástí aktuálně jedné z nejvýznamnějších investic na české železnici,“ uvedl ministr ministr dopravy Kupka, s nímž byl na prohlídce stavby také generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. „Důležité také je, že nádraží je součástí plánů na vybudování budoucí nové čtvrti Bubny-Zátory,“ doplnil.

V Bubnech nyní vzniká nová nádražní budova o rozměrech 250 krát 50 metrů, která je umístěna několik set metrů od původní. Na stanici navážou tři dvoukolejné estakády. U dvou z nich, v délce 197 metrů, je již kompletně dokončená spodní stavba a nosná konstrukce. U největší estakády, 559 metrů dlouhé, dělníci budují nosné konstrukce.

Rekonstrukcí v současnosti prochází také blízká Bubenská ulice. „Železniční přejezd s nejmenším možným identifikačním číslem 1 nahradí mostní estakáda. Její dokončení umožní plynulejší a bezpečnější průjezd touto částí Prahy,“ uvedl Svoboda.

Na budoucí zastávce Praha-Výstaviště nyní dělníci budují nástupiště, zastřešení, ale také opěrné nebo zárubní zdi. V místě vzniká také lávka pro pěší, která obyvatelům usnadní cestu do Stromovky. „Zde je dokončena kompletní spodní stavba. Nosná ocelová konstrukce je ve výrobě, její instalace by měla proběhnout do konce června,“ uvedla SŽ v tiskové zprávě.

Poblíž stanice Praha-Bubny vzniká i průchod, který propojí Dělnickou a Veletržní ulici. Pro pěší a cyklisty tak vznikne lepší propojení Letné a Holešovic. K otevření by mělo dojít na konci září.

Předpokládané náklady stavby jsou 4,679 miliardy korun, její dokončení je plánované na červenec 2026. Zkušební provoz vlaků začne v srpnu 2025. Zhotoviteli stavby jsou firmy Metrostav TBR, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha.

Projekt je součástí modernizace trati z Prahy do Kladna a je rozdělen na více než deset staveb. Součástí je rekonstrukce Negrelliho viaduktu, která skončila v roce 2020, modernizace Masarykova nádraží nebo přestavba trati v Kladně.