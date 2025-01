Lidé smutní po oblíbeném kocourovi, „Starosta z Modřan“ možná bude mít sošku

„Myslím, že se stal celebritou, protože měl rád lidi bez rozdílu a potřeboval je stejně jako oni jeho. Ráno se stavil na mlíčko do květinářství, pak šel do restaurace poležet. Užíval si pozornosti a byl svůj. A teď se ukazuje, že lidi vlastně propojoval,“ řekl Novinkám starosta MČ Praha 12 Vojtěch Kos (ODS).

Na Sofijském náměstí byl Mikeš více než doma. Přestože majitele měl, dával přednost společenskému životu v ulicích a býval tudíž permanentně k vidění v místní restauraci Vratislav, u bankomatu či v květinářství.

Lidé na něj společně vzpomínají také online. Do facebookové skupiny s názvem Mikeeeeeeeš přidávají oblíbené fotky či videa, kde Mikeš hlídá bankomat, nebo si stýskají, jak jim chlupatý přítel chybí. Skupina má 2 500 tisíce členů.

O tom, jak byl tento kocour neobyčejně oblíbený, svědčí nyní i transparentní účet, kam lidé přispívají na umělecké dílo, které by ho mělo připomínat. K dnešku se vybralo téměř 90 tisíc korun. Jak přesně bude připomínka vypadat, ještě není jasné, podle radních by to mohla být třeba bronzová soška.

„V případě, že vybereme víc peněz, pošleme přebytek útulku pro kočky. Kdyby se peněz nevybralo dostatek, tak zbytek nákladů uhradí městská část,“ napsal na Facebook Kos.

Kočičí pomník vztyčí příznačně na Sofijském náměstí, v Mikešově rajónu, kde za něj truchlící občané nyní zapalují svíčky.