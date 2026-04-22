Přísnější pravidla v Žižkovském tunelu, kde se stala nehoda. Cyklisté musí zpomalit

David Chuchma
  14:12aktualizováno  14:12
V Žižkovském tunelu se ve středu změnila pravidla pro cyklisty. Nově zde značky upozorňují na omezení rychlosti na 10 kilometrů v hodině, které má snížit riziko střetů s chodci. Opatření připravila Praha 3 ve spolupráci s dalšími institucemi po stížnostech veřejnosti i zjištěních z terénu. Mezi ně patří i nehoda, při níž cyklista ve vysoké rychlosti srazil a zranil ženu.

Radnice reagovala na dlouhodobé problémy v tunelu, který propojuje Žižkov s Karlínem a je frekventovanou trasou pro pěší i cyklisty. Podle vedení městské části je nutné jasně vymezit pravidla, protože právě rychlá jízda cyklistů zde představovala největší riziko. Proto došlo ke snížení maximální povolené dvacetikilometrové rychlosti na polovinu.

Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026)
27 fotografií

„V tunelu je chodec v pozici slabšího a cyklista silnějšího účastníka provozu. Cyklisté tu proto musí jet pomalu a ohleduplně, aby nikoho neohrozili. Z toho slevit nelze,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Na dodržování nové rychlosti budou dohlížet policisté i strážníci, a to v rámci pravidelných kontrol. Současně se počítá i s úpravami samotného tunelu.

Technická správa komunikací zajistí lepší osvětlení, které je nyní nedostatečné zejména v nepřehledné zatáčce na karlínském výjezdu, kde letos v březnu srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami.

Dalším krokem budou takzvané optické brzdy – výrazné nápisy na vozovce jako „Zpomal“ nebo „Brzdi“, které mají cyklisty přirozeně přimět ke snížení rychlosti. Do budoucna se nevylučuje ani instalace fyzických zpomalovacích prvků.

Radnice chce zároveň jednat i s provozovateli cyklistických aplikací a doručovacími službami. Například populární aplikace Strava (pro běžce, cyklisty a turisty) podle městské části motivuje některé cyklisty k rychlé jízdě, což by se mohlo změnit odstraněním sledovaného úseku v tunelu.

„Nahlásil jsem tento úsek podpoře Stravy jako nebezpečný segment s žádostí o jeho odstranění, aby nedocházelo k soutěžení ve sjezdu tímto tunelem,“ avizoval diskutující v jedné z facebookových skupin.

Pomůže podle vás nové opatření (značka) snížit rychlost cyklistů v tunelu?

celkem hlasů: 218

Nové opatření ale mezi lidmi vyvolává rozdílné reakce.

„Za mě je to v pořádku, lidé tu jezdí velice rychle, nebezpečná je hlavně poslední zatáčka směrem do Karlína. Pochybuji ale, že to například budou dodržovat kurýři jídla, které tu denně potkávám,“ konstatuje obyvatel Žižkova Petr.

Jiný pohled má část místních z Karlína. „Běhám tu velice často, nikdo mě neohrozil nikdy, za mě je to trochu zbytečné omezování, lidé se tu chovají ohleduplně,“ říká rezidentka Marika.

Městská část plánuje situaci v tunelu dál sledovat a podle potřeby přijmout další opatření. Cílem je podle radnice zajistit bezpečný pohyb pro všechny, kteří tímto vytíženým místem denně procházejí nebo projíždějí.

7. dubna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

ZlĂ­nskĂˇ univerzita pĹ™ipomnÄ›la Den ZemÄ› vĂ˝robou ptaÄŤĂ­ch budek i sĂˇzenĂ­m stromu

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.