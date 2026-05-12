Svérázná čtvrť slaví. Žižkov před 145 lety císař povýšil na město, prošel velkou proměnou

Autor: dvou
  15:02
Žižkov se z viniční obce změnil na svébytnou čtvrť činžáků, hospod a pavlačových domů. Chvíli měl i vlastní elektrárnu. V roce 2026 slaví 145 let od povýšení na město. Praha 3 k výročí připravila kulturní program, který v úterý 12. května zahájí koncert klasické hudby v kostele sv. Prokopa.
Prokopovo náměstí nese svůj název od roku 1872. Podle Prahy 3 se zde dlouhá léta konaly tradiční trhy, které navštěvoval i autor Švejka Jaroslav Hašek. Fotografie zachycuje trhy v roce 1925. (12. května 2026) | foto: MČ Praha 3

Polohopisný plán města Žižkova z roku 1912. (12. května 2026)
Nouzová kolonie Červená skála vznikla ve 20. letech minulého století na území...
Pohled na nejstarší dochovaný žižkovský kostel sv. Rocha, který vznikl v době...
1. listopadu 1889 město spustilo provoz nové elektrárny. Žižkovu sloužila 35...
Žižkov byl do poloviny 18. století součástí obce Viničné hory, které od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil.

V oblasti vinic vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 tisíc obyvatel, informuje Centrum architektury a městského plánování. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město.

Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartig, který postupně lokalitu zastavoval.

Žižkov přezdívaný Žižkaperk nebo Žižkaberg se proměnil ve svébytnou čtvrť s vlastní kulturou, s místem jsou spjatí například spisovatelé Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří zde roky bydleli. Na počátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici.

Čtvrť se tradičně dělí na Horní a Dolní. Spodní část byla protkaná pavlačovými domy s nuznými podmínkami k životu. V jednom z bytů prožil dětství i romský novinář a šéf blogů iDNES.cz Patrik Banga. „Měli jsme 160 metrů čtverečních, obrovské stropy 3,5 metru, ale žádný vytápění, teplou vodu, koupelnu nebo záchod,“ popisuje. Do sklepa pro uhlí chodil s bratry.

Komunisté se pokusili Žižkov přestavět v moderní sídliště, necitlivá asanace ale nebyla nikdy dokončená.

Ke svému 145. výročí Praha 3 připravila sérii kulturních akcí. V úterý 12. května od 18 hodin oslavy zahájí koncert klasické hudby v kostele sv. Prokopa. Divadlo Aqualung Žižkovském divadle Járy Cimrmana představí 18. května hru Pan Žižka aneb Tenkrát na Vítkově. Součástí programu jsou i komentované architektonické vycházky, jízda historickou tramvají či panelová výstava mapující proměnu Žižkova od viničních hor po moderní pražskou čtvrť.

„Chtěli jsme, aby oslavy nebyly jen o připomínání historie. Proto jsme program poskládali tak, aby si v něm každý našel něco – ať už má rád hudbu, divadlo, nebo jen rád objevuje zákoutí své čtvrti,“ popsal radní pro kulturu Pavel Křeček.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

