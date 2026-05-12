Svérázná čtvrť slaví. Žižkov před 145 lety císař povýšil na město, prošel velkou proměnou

Žižkov byl do poloviny 18. století součástí obce Viničné hory, které od města oddělovaly hradby. Spolu s příchodem železnice a industrializací se poklidný ráz místa rychle změnil.
V oblasti vinic vyrostly první činžáky a v roce 1881 už měl Žižkov 20 tisíc obyvatel, informuje Centrum architektury a městského plánování. Císař František Josef I. tak 15. května 1883 povýšil Žižkov na město.
Na podobu čtvrti s činžovními domy měl největší vliv stavitel a žižkovský starosta Karel Hartig, který postupně lokalitu zastavoval.
Žižkov přezdívaný Žižkaperk nebo Žižkaberg se proměnil ve svébytnou čtvrť s vlastní kulturou, s místem jsou spjatí například spisovatelé Jaroslav Seifert a Jaroslav Hašek, kteří zde roky bydleli. Na počátku 20. let měl chvíli i vlastní elektrárnu, která nakonec ustoupila tržnici.
Čtvrť se tradičně dělí na Horní a Dolní. Spodní část byla protkaná pavlačovými domy s nuznými podmínkami k životu. V jednom z bytů prožil dětství i romský novinář a šéf blogů iDNES.cz Patrik Banga. „Měli jsme 160 metrů čtverečních, obrovské stropy 3,5 metru, ale žádný vytápění, teplou vodu, koupelnu nebo záchod,“ popisuje. Do sklepa pro uhlí chodil s bratry.
Komunisté se pokusili Žižkov přestavět v moderní sídliště, necitlivá asanace ale nebyla nikdy dokončená.
Ke svému 145. výročí Praha 3 připravila sérii kulturních akcí. V úterý 12. května od 18 hodin oslavy zahájí koncert klasické hudby v kostele sv. Prokopa. Divadlo Aqualung Žižkovském divadle Járy Cimrmana představí 18. května hru Pan Žižka aneb Tenkrát na Vítkově. Součástí programu jsou i komentované architektonické vycházky, jízda historickou tramvají či panelová výstava mapující proměnu Žižkova od viničních hor po moderní pražskou čtvrť.
„Chtěli jsme, aby oslavy nebyly jen o připomínání historie. Proto jsme program poskládali tak, aby si v něm každý našel něco – ať už má rád hudbu, divadlo, nebo jen rád objevuje zákoutí své čtvrti,“ popsal radní pro kulturu Pavel Křeček.